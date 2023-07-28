李美慧曬自家種葡萄曝光巨大莊園　由御用宮女升格豪門少奶勁幸福

曾有無綫「御用宮女」之稱，現年36歲的前港姐李美慧（Vivi），於2018年7月與年長25歲的富商曾文豪結婚，成為百億豪門少奶，當時Vivi已懷有老公的BB，屬雙喜臨門。Vivi於同年10月順利「卸貨」誕下千金，組成了幸福三口之家。今年6月，李美慧再次公布喜訊，於社交網貼出一家四口的合照，宣布為老公追仔成功，順利誕下一子，湊成了一個「好」字，為曾家開枝散葉。Vivi成為人妻人母後便退出幕前演出，全力照顧家庭相夫教子，她亦不時更新社交網同大家分享生活點滴。

李美慧一家四口。(ig圖片)

日前Vivi就post了兩張照片，一張是她雙手拿住兩抽葡萄的特寫，另一張是她拿着葡萄的全身照，寫道：「自家種的葡萄🍇」她手中的葡萄看來又大又飽滿，似乎相當美味。然而網民的焦點都落在相中的背景之上。Vivi身處一個超大私人花園，面積大到可以媲美郊野公園。雖然她在帖中並沒有提到自己身在何處，但是翻查記錄可知，相信就是屬於她老公位於法國的私人莊園。其實她曾在去年4月曝光過這個莊園，裡面佈滿果樹，猶如無邊際相當廣闊，園內可隨意採摘各種新鮮水果享用，令人羨慕。

李美慧與囡囡在老公曾文豪法國私人莊園採果，相當遼闊。（李美慧FACEBOOK）

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