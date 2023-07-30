專訪｜麥長青被迫與TVB結束32年之賓主關係：唔肯同我續約

01娛樂節目《摸杯底》邀請麥長青（麥包）擔任嘉賓。在節目內大談近況及眾多外界對他的爭議討論。麥包近年長駐在內地，北上發展得順風順水，曾經演出過多部電視劇的他，非常入屋，當中他更憑《巾幗梟雄之義海豪情》中的反派角色「梁非凡」獲得最佳男配角，甚至有不少內地的觀眾或路人誤以為他本人姓梁，稱呼他為梁老師或梁先生。

提到參加無綫電視《超級新星選舉》而踏足演藝圈，初出道的他被指與同為一屆的參賽者邵仲衡撞樣。他則笑稱：「邵仲衡同我講我紅咗，所以你唔會紅！」

01娛樂節目《摸杯底》邀請麥長青（麥包）擔任嘉賓。（節目《摸杯底》）

麥長青拍攝防詐騙宣傳片。（影片截圖）

2019年被迫結束與TVB32年之賓主關係：唔肯同我續約

麥包在2019年與無綫電視結束32年之賓主關係，講起續約問題，他說：「我冇諗過會離開TVB，佢哋唔肯同我續約，又冇講原因！」被問到對此是否有所遺憾，他表示：「彩虹因七色而美麗，人生因高低起跌而精彩 ！」他曾於其他訪問憶述當年獲得葉家寶邀請參與亞視網劇《奪命島》的演出，疑成不獲續約導火線，他說：「當時網劇同電視劇係分開，其實當年我嘅合約，網劇可以拍。」他又指最大的導火線其實當年的報道「無綫冇畏麥包做主角，亞視開戲畏佢擔正」。他表示其實沒有違反合約，不過有點兒尷尬的感覺。

麥長青與無綫電視結束32年之賓主關係。（節目《摸杯底》）

妻子誤墮iPhone炒賣騙案 累演藝工作全失成過街老鼠

講到事業低潮時期，他分享：「有一個受害者以為我係老千，嗰段時間要面對一啲人嘅言論，停工10個月冇嘢做，返到去電視城，熟同唔熟嘅導演都會避開我！」他又指最難受其實是所謂受害者去到TVB及代言公司追數，太太長期屬於緊張的狀態，並表示：「太太發惡夢，要拖住佢先瞓得着！」另外，他分享除了演藝事業，其實過往都開過精品店和酒吧，他笑說：「我買嘅樓從來都未蝕過錢！」

麥長青墮iPhone騙案反被追數過百萬，妻子全程陪伴。（陳順禎攝）

麥長青坦言冇諗過會離開TVB。（節目《摸杯底》）

自資做老闆搞直播 內地社交網擁有百萬粉絲

對於他近年北上發展，積極投入於社交媒體開直播，尋覓另一條賺錢門路，目前平台擁有百萬粉絲支持。他自資做老闆投資於內地直播平台生意，並表示：「現在做直播負責嘅同事有兩位長工，兼職有五位，直播房間有2000尺。」

麥包直播平台收穫逾90萬關注。（影片截圖）