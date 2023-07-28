林嘉欣離婚早有先兆　去年以1200萬入手袁劍偉太古城單位只賺40萬

林嘉欣日前宣布離婚消息，與香港導演袁劍偉結束12年婚姻，震驚外界。2010年，林嘉欣與導演袁劍偉於6月13日在加拿大註冊結婚，同年誕下女兒，並暫別娛樂圈。之後又在2013年，產下第二個女兒。她證實離婚消息時寫道：「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。」

林嘉欣認與導演袁劍偉離婚。（IG截圖）

林嘉欣拍廣告時與袁劍偉相識，當時她更被爆出未婚懷孕赴加拿大生產，遭質疑是第三者，而袁劍偉前妻被問到林嘉欣時，說出「別跟我提她」、「別搞我老公」。事後，袁劍偉出面闢謠，指2006年已與前妻分居，2008年認識林嘉欣時就與前妻辦好離婚手續。

林嘉欣與老公袁劍偉（右一）曾為了管教女兒都花了不少心思，更專誠上堂學正向管教。（資料圖片）

林嘉欣曾在訪問中透露保持夫妻之間的新鮮感，最重要是愛自己，給予對方自由：「我們應該把愛放在自己身上，不斷去進步，相信自己有吸引力、魅力，會給彼此自由，自由不是隨意出去玩，是建立在大家一起去進步和學習，所有事情都要互相尊重，我們一家人有四個人共處的時候，也有自己的時間。」不過翻查資料，自從2020年與袁劍偉高調曬愛後，就絕少提及對方。她更於去年以約1,200萬元購入太古城單位，而該單位是原由袁劍偉持有，於2018年以1,240萬元買入單位，轉讓給林嘉欣時帳面上只蝕40萬，看來此舉亦是離婚先兆。

嘉欣罕有放閃，一連在IG上載三個Po為對方慶生。（IG/ @karenalamkayan）