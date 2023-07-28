盧啟賢與廖碧兒兩年前曾傳婚訊　落閘劃清界線改稱Auntie Bernice

百億富豪盧啟賢（Calvin Lo）曾有最神秘富豪之稱，但他在2018年被影到與廖碧兒（Bernice）相擁相吻，其後兩人大方認戀。有報道指Bernice更搬入大埔倚龍山莊，又買紅酒莊，相當富貴。不過有指盧啟賢在認識Bernice時，有一位富二代女友Nina，而Bernice不惜當第三者主動出擊，其後Bernice回應事件指Nina只是他的朋友，並指對方已婚有家庭，兩人關係就像家人一樣，否認當初是以第三者身分介入。

廖碧兒（Bernice）同盧啟賢曾傳出婚訊。（視覺中國）

被譽為鑽石級筍盤的盧啟賢曾有過一段婚姻，與前妻Emily育有一女兒，但最終雙方離婚時對簿公堂，前妻要求爭取女兒撫養權、巨額贍養費和瓜分資產，而盧啟賢就自揭欠債近五千萬，最終他要給前妻每月2.5萬元贍養費，及平分雙方財產，這場離婚官司合共花了1700萬。

有傳當盧啟賢第一次被列入《福布斯》富豪榜時，他的員工請求該雜誌將他排除在外。（網上圖片）

雖然Bernice曾表示不介意盧啟賢曾離婚，但兩人一度分手，直至2020年年底又突然傳復合兼傳出婚訊，但其後男方在接受訪問時不但否認婚訊，還強調與Bernice只是朋友關係，更以Auntie Bernice來稱呼對方，令Bernice慘被指豪門夢碎。