前童星黃逸灝暴風長大成小帥哥　假期回港不忘探「媽媽」張慧儀

1993年華姐張慧儀來自馬來西亞，之後得到TVB賞識而在港發展，曾在TVB拍攝過不少的經典劇集，有：《真情》、《女人俱樂部》、《宮心計2深宮計》、《荷里活有個大老千》、《丫鬟大聯盟》、《守護神之保險調查》等。而在劇集《守護神之保險調查》中飾演她兒子的前童星黃逸灝，自2020年拍完《法證先鋒IV》後便已經沒有繼續幕前演出，原來他早前到了加拿大升學，但最近趁有空就回港探望一下「媽媽」，非常重舊情，今次他的出現可以見到他已經長大了不少，已經變成小帥哥。

前童星黃逸灝趁有空就回港探望一下「媽媽」張慧儀。(ig@cheong_wei_yee_angie)

張慧儀亦透露自二人拍完劇集之後便沒有再見面，但間中也會透過電話聯絡，大讚黃逸灝很懂事。張慧儀在社交平台以「我兒子長大了」來發文：「5年前，劇中我的兒子，眨眼間已經是一個成熟、懂事、獨立、小帥哥！祝你在海外：學業進步、生活愉快！」

張慧儀（《守護神之保險調查》劇照）

不少網民卻誤會黃逸灝就是她的養子張晃維（Hanson），但現實中張慧儀同是一位好媽媽，她多年來獨力照顧患先天性心臟病的張晃維。黃逸灝則是她劇中的兒子，黃逸灝在劇中演患有創傷後壓力綜合症的歌手Gordon，因為劇中他無法正常說話，他靠精彩的表情演出而令人感動。

張慧儀和養子Hanson相依為命。（微博：張慧儀Angie）