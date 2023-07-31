李玟設靈｜蕭亞軒憶偶像關心　痛哭致辭：她說過不管怎樣也保護我

華語天后李玟（CoCo）早前離世，今日於香港殯儀館設靈，蕭亞軒（Elva）是致頌詞名單其中一位人士，她自小視CoCo為偶像，入行後終於與她相見時，完全沒有架子，更一直都很關心自己。Elva從致辭前已忍不住眼淚，聲線抖震地說話，其中講到自己從單親家庭長大，當憶起李玟曾跟她說：「不管怎樣，你把我當做你的大姐姐，你就像我的小妹妹一樣，什麼事情跟我說，我會保護你，只有我們兩個知道。」時，Elva更痛哭到不能自已。



蕭亞軒與李玟情同姊妹。（資料圖片）

蕭亞軒致辭全文：

「一直都不能接受這事情，我從唸書的時候，CoCo一直都是我偶像、天后，她唱歌、跳舞、講話，一切都讓我覺得怎麼有一個人可以這麼完美？我是一個平凡學生的時候，我夢想或許有天我可以像她這樣子，我夢想成真成了跳唱歌手，她是點燃我唱跳的那位天后、那位巨星。後來有一次在小巨蛋後台終於見到面，她很大聲：『Hi Elva！終於看到你了！』給我很大的擁抱，聊了一下之後我們換了電話，我覺得『Oh My God！天啊！我的女神』她完全沒有任何距離，常常看到我的新聞、我生日，都會傳信息給我，在我都忘了她生日是什麼的時候。



我們常常在語音裡，我人生不知道自己的方向、身心靈有很多問號，不知道為什麼要唱歌的時候，突然間她傳信息給我，我們講了很長的電話，從幾年前她就跟我說『你要加油！我看了Video，You are so talented！You have to come back and perform！You have to come back，Elva。』



她常常留一個語音說：『不管怎樣，你把我當做你的大姐姐，你就像我的小妹妹一樣，什麼事情跟我說，我會保護你，只有我們兩個知道。你不用擔心，我一定會一直跟你聊。』我從小就單親家庭，我一直都是個姐姐，從來沒有人跟我說過：『你是我的小妹妹，你把我當作大姐姐。』那句話聽起來好像很平凡，卻在我心裡刻下很重要很重要的幾個字，也是我真的有什麼事就跟她說、跟她分享。



事情發生之後，我一直聽她的語音，我一直不能接受。但我只能記得，我繼續做的就是堅強，她她把她的快樂、勇敢一直照亮我，我一定要把她的精神保持下去，I'll keep on dancing for you、singing for you, and shine for you。你是我的巨星，永遠的天后、女神，You are my everything！I love you！有天我們在天上一起當天使，一起見面，CoCo，I love you！」

