李玟設靈｜蕭亞軒憶偶像關心　痛哭致辭：她說過不管怎樣也保護我

華語天后李玟(CoCo)早前離世,今日於香港殯儀館設靈,蕭亞軒(Elva)是致頌詞名單其中一位人士,她自小視CoCo為偶像,入行後終於與她相見時,完全沒有架子,更一直都很關心自己。Elva從致辭前已忍不住眼淚,聲線抖震地說話,其中講到自己從單親家庭長大,當憶起李玟曾跟她說:「不管怎樣,你把我當做你的大姐姐,你就像我的小妹妹一樣,什麼事情跟我說,我會保護你,只有我們兩個知道。」時,Elva更痛哭到不能自已。



蕭亞軒與李玟情同姊妹。(資料圖片)

蕭亞軒致辭全文:

「一直都不能接受這事情,我從唸書的時候,CoCo一直都是我偶像、天后,她唱歌、跳舞、講話,一切都讓我覺得怎麼有一個人可以這麼完美?我是一個平凡學生的時候,我夢想或許有天我可以像她這樣子,我夢想成真成了跳唱歌手,她是點燃我唱跳的那位天后、那位巨星。後來有一次在小巨蛋後台終於見到面,她很大聲:『Hi Elva!終於看到你了!』給我很大的擁抱,聊了一下之後我們換了電話,我覺得『Oh My God!天啊!我的女神』她完全沒有任何距離,常常看到我的新聞、我生日,都會傳信息給我,在我都忘了她生日是什麼的時候。



我們常常在語音裡,我人生不知道自己的方向、身心靈有很多問號,不知道為什麼要唱歌的時候,突然間她傳信息給我,我們講了很長的電話,從幾年前她就跟我說『你要加油!我看了Video,You are so talented!You have to come back and perform!You have to come back,Elva。』



她常常留一個語音說:『不管怎樣,你把我當做你的大姐姐,你就像我的小妹妹一樣,什麼事情跟我說,我會保護你,只有我們兩個知道。你不用擔心,我一定會一直跟你聊。』我從小就單親家庭,我一直都是個姐姐,從來沒有人跟我說過:『你是我的小妹妹,你把我當作大姐姐。』那句話聽起來好像很平凡,卻在我心裡刻下很重要很重要的幾個字,也是我真的有什麼事就跟她說、跟她分享。



事情發生之後,我一直聽她的語音,我一直不能接受。但我只能記得,我繼續做的就是堅強,她她把她的快樂、勇敢一直照亮我,我一定要把她的精神保持下去,I'll keep on dancing for you、singing for you, and shine for you。你是我的巨星,永遠的天后、女神,You are my everything!I love you!有天我們在天上一起當天使,一起見面,CoCo,I love you!」