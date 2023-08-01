68歲TVB綠葉王一人搭地鐵　抖音網民大讚貼地更勝內地明星

在香港搭地鐵，如果好彩的話，撞到藝人明星絕對不出奇，因為香港地細車多，搭地鐵隨時快過搭其他陸上交通公具！日前有內地網民在抖音上傳片段，看見一位TVB綠葉王帶著自己的背包和行李箱，一個人坐在地鐵上，貼文者說：「香港的明星個個都很低調，雖然我一下子記不起他叫什麼名字，但是我記得我看過他的電影」。

其實他是現年68歲的鄭恕峰，近年在TVB演了多年綠葉角色，最近在《一舞傾城》傾演「屠伯」一角令人印象深刻。不少網民在貼文下留言，有人說：「在電視城只是上班一樣。離開電視城下班一樣。就跟辦公室一樣。人家不會覺得自己是什麼明星。也不是老師。都是普通人一個」，亦有人附和香港藝人很貼地，不像內地明星每次出街都很多保鑣。

鄭恕峰入行前做過文員、工廠學徒、保安等工作，一次機緣巧合下透過當時在無綫擔任PA的林嶺東介紹，拍攝了第一套劇集《書劍恩仇錄》，當時更要他把頭剃光，連續拍了八日，自此他便展開了其演藝之路。當年他因為自己半途出家，於是便想投考無綫的演藝訓練班，可惜當時鄭爸爸生病而放棄，所以一年後轉考麗的訓練班，在麗的（亞視）一做便是三十多年。

鄭恕峰不經不覺已經入行44年。（微博＠鄭恕峰）

鄭恕峰雖然在亞視未有特別出色的作品，但也留下不少角色，不過在王征入主亞視後，他竟然收到了大信封。當時他的真的很徬徨，事關除了自己有家庭之外，更有一層未供完的樓，財政上非常大壓力。正當他無助之際，亞視的老朋友劉錫賢叫他北上登台，那時候有一位工作人員問鄭恕峰會不會唱歌，可以一起登台，結果他用了十日時間在K房練了十首歌，唱一場有八千蚊，每星期至少也有一場，舒緩了財政上的壓力。

鄭恕峰北上登台。（微博＠鄭恕峰）

雖然賺到錢，但經常要北上卻令到老婆「詐型」，所以他曾向傳媒表示，曾不停向無綫自薦，希望可以留港工作，但一直都沒有回覆。直到有一次見到李司棋，司棋姐知道他的情況後，直接將他的資料交給曾勵珍（珍姐），結果很快便收到無綫的電話，由特約演員做起，之後更得到珍姐的認同，成功簽下無綫藝員約。