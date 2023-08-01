韓團CRAVITY首來港開騷　台灣成員Allen愛港產片清唱《新不了情》

又有「怪物新人」之稱的韓國新晉男團CRAVITY，上週六（29日）在九龍灣國際展貿中心完成演唱會《2023 CRAVITY 1 ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ INHONG KONG》。首度訪港的九位成員均表現得非常興奮，施展渾身解數為港迷獻上兩小時的精彩演出，全晚氣氛高漲。



CRAVITY上週首次在港開唱。

CRAVITY九位成員首先以一身勁裝帥氣登場，一連唱出《Get Lifted》、《Baddie》及《MY Turn》等多首大熱舞曲開場，令台下粉絲尖叫連連。其後成員逐一用廣東話作自我介紹，並再唱出《Give me your love》和《Maybe Baby》等浪漫輕快的情歌，展現深情的一面。

成員唱出多首大熱歌，唱足兩小時。

台灣成員Allen表示小時候和媽媽很喜歡看香港電影，並即席清唱《新不了情》，現場粉絲隨即加入全場大合唱。宇璸就搞笑地突然和成員一起唱起台灣歌手伍思凱的《我真的很不錯》，稱讚粉絲表現不錯。接近演唱會尾聲，粉絲特別為8月生日的性玟送上驚喜，成員更一同向他送上香吻，令現場陷入一陣瘋狂。最後CRAVITY以《Colorful》一曲作為Encore向粉絲憑歌寄意，表達因為有大家的支持所以他們的世界才變得精彩，演出在一片溫馨和感人的氣氛下劃上圓滿句號。

CRAVITY感謝粉絲一直的支持。