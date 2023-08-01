賭王最索外孫女何鍶珩力撼何超蓮　超Deep V上陣曬健康性感美

有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩（Beatrice）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女，Beatrice眼大大、五官深邃，甚具混血兒感覺，顏值相當高！鬼妹仔性格的Beatrice亦毫不吝嗇，經常大曬美好身段，日前她在IG曬出一張靚相，並寫道：「Sunkissed. 」相中Beatrice身穿超Deep V泳衣配搭短裙，一身古銅色肌膚充滿健康美，性感指數爆燈！

性感指數爆燈！（IG@xx.beatrice.xx）

Beatrice早前激罕與何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮。（視覺中國）

Beatrice同何超欣感情好好。

Beatrice同妹妹何倩珩一直居於美國紐約，所以兩姊妹都甚少在何家的公開活動中露面，不過早前她就激罕與何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮，引起外界關注。Beatrice畢業於美國名校普林斯頓大學，該校是常春藤盟校之一，在全世界赫赫有名。大學畢業之後，Beatrice再修讀市場學碩士，並曾在銀行實習。而在感情方面，Beatrice在2021年7月宣布婚訊，未婚夫Greg Merrill亦大有來頭，據知Greg同樣是學霸，現於紐約投行MPB任職資深合夥人，Greg的爸爸更是美國大型保險公司的總監，家底相當不錯，兩人絕對是門當戶對。

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其實賭王家族一向盛產靚仔靚女，除了Beatrice之外，賭王三房千金何超蓮亦有「最美千金」之稱。超蓮在今年4月與竇驍於峇里島舉行世紀婚禮，但婚後兩人各有各忙，新婚即「分居」一個月，直至上個月有網民於成都一間酒店偶遇超蓮同竇驍，大爆超蓮到成都探班，兩公婆終於可以夫妻團聚。不過近日超蓮似乎又撇甩老公，去到法國旅行，連日來更大曬多張度假靚相，日前她就曬出一輯在海邊影的靚相，身穿黃色吊帶連身裙的她，紥起孖辮，青春無敵，之後她又加碼曬出水着Look，大騷完美身段！

超蓮去了法國旅行。（IG@laurinda_ho）