雯雯懷第四胎首分享孕照自嘲最核突　網民睇肚形估：今次係妹妹喇

張致恒（Steven）的老婆區燕雯（雯雯）自去年開始周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」，加上她曾自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難。雖然兩夫妻關係惡劣，不過雯雯早前卻突然自爆懷有第4胎，即將四年抱四，令全城嘩然。同時，她又宣布開設新IG帳號，而新帳號更會實施會員制，收取每人$50月費，為應付生計可謂想盡辦法撲水，腹大便便仍努力賺錢養家。

雯雯被封「離婚界KOL」，但劇情大反轉，佢又有咗第4胎。(雯雯ig)

雯雯月前已清空了她舊有的IG帳號，搬到新的收費IG分享生活點滴，更新近況。她原本的IG帳號擁有1萬粉絲，可是新IG帳號至今只有239位粉絲，日前她為了增加廣告效益，就將所接的廣告於舊IG帳號上出post宣傳，然而她只會於收費的新IG帳號分享她的私人生活。最近雯雯就首次post出她懷第四胎的孕照，見她個肚已經籮咁大，目測起碼應有8個月大。

雯雯日前於舊IG帳號出廣告。(IG圖片)

雯雯寫道：「記錄下～最刻 (核) 突一面 見到肚臍😅 已經係最鬆身嘅一件衫 最近差唔多，日日都係着呢件衫 出街見到黃色記得同我打招呼😉 所以都唔明點解 書展張相咁大嚿黃色嘢喺度 都可以，變咗透明 變咗一拖三🤔」重提當日與老公Steven去書展時，竟被某傳媒指她無影。不少網民見到雯雯陀第4胎已經肚大如籮，都紛紛提醒她出入要加倍小心，注意安全，又看她的肚形估她今胎陀仔或女，有網民就表示：「今次係妹妹喇😍」

雯雯已經生了3個仔。(ig圖片)

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