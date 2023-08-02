曾志偉方中信聚會驚現「開電視樂小姐」　英國法律系畢業曾選港姐

曾志偉、方中信、林國斌、盧惠光、何麗全、譚俊彥、莫少聰、崔建邦等早前齊聚餐廳打邊爐，身後更有整櫃茅台，眾人都飲得非常盡興。當中已息影多年並已轉行從事金融業的林國斌，以及近年長駐內地發展的莫少聰亦難得露面，除了幾位演藝圈前輩之外，席上還有兩位靚女樂翊榆（Annalise）及陳佩思（Pancy），而Annalise亦在社交平台Post出更多合照，並寫道：「好開心能夠一晚內，見到這麼多重量級前輩。」

盡興！（IG@kenlow_1）

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有「翻版劉心悠」之稱的Annalise，曾於英國留學讀法律，她除了曾代表香港區參選第四十八屆《Miss Intercontinental 2019》比賽之外，去年亦有參加開電視選美節目《Summer Girls》，掀起熱話，而「K Kwong契女」之名亦令她成為焦點之一。Annalise從英國回流返港後創立了投資移民公司，又學過風水算命及催眠治療，當時她自我介紹是「我係開電視嘅樂小姐」，而她在接受《香港01》訪問時亦有解畫：「喺一啲朋友活動見過佢（樂易玲小姐），佢份人好nice。我同佢傾過偈，不過佢都唔請我，所以嚟咗開電視，又可能佢唔想TVB有兩個樂小姐。」

樂翊榆（Annalise）曾在去年參加開電視選美節目《Summer Girls》。（資料圖片）

Annalise是K Kwong契女。（IG@lok_yickyu_official）

而Annalise更自爆曾參選港姐：「我同麥明詩其實係同一屆，不過就只係入到second round，所以我唔會話自己係Miss Hong Kong。」她又謙稱：「我份人比較坦白，選《 Miss Intercontinental 2019》講起讀法律好多人都會諗起麥明詩，我唔知佢考幾多，但係我就成績平平，就冇諗住再考。因為返香港之後要考牌，所以我就想等我要執業嘅時候再去考。」Annalise曾先後參選港姐及開電視選美節目，又有機會出席一班娛圈前輩聚會，可見她的交際能力都相當出色！