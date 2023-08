陳茵媺童年照證天然美女基因超強　一拖三親子遊餅印孻女搶晒鏡

陳茵媺 (Aimee) 與陳豪 (Moses) 於2013年結婚,婚後兩人育有三名寶貝仔女組成五口幸福之家,一家生活幸福美滿。Aimee成為人妻人母後,日常生活重心都放在仔女身上,老公Moses主力外出工作,努力拍劇賺錢養家,她就專心照顧家庭,男主外女主內,分工得非常好。現時他們的仔女正在放暑假,Aimee就一拖三到處玩樂享受假期,日前他們就去了水上樂園,Aimee亦有於IG分享她與仔女去玩的短片和靚相。

Aimee在暑假帶仔女四出遊玩。(ig圖片)

Aimee的孻女,現年7歲的Camilla絕對是搶晒鏡,年紀小小的她愈大愈靚女,同媽咪真是餅印一樣,加上身形高挑手長腳長,長大後必定是個美女。Aimee今日又post了她的童年照,寫道:「My godfather sent this old photo to me today. 🙊 It's of me and my #godbro at #Ontario place. He told me that he thinks Camilla is a splitting image of when I was younger... I couldn't agree more! 💕 ( 我的教父今天給我發了這張舊照片。 🙊 這是我和我在 #Ontario 地方的 #godbro。他告訴我,他認為Camilla是我年輕時的分裂形象……我完全同意! 💕)」足證Camilla的確似十足媽咪Aimee,而Aimee小時候已經十分靚女,絕對是由細靚到大,是純天然美女。

Aimee同仔女享受親子樂。(ig圖片)

