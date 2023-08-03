58歲尹天照內地酒吧騷脹爆登台　被爆唱歌走音出騷價僅五萬

現年58歲的尹天照當年憑亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中況天祐一角而深入民心，更令他成為當家小生，他與萬綺雯飾演的馬小玲更是經典熒幕情侶，備受劇迷追捧。近年尹天照多數在內地發展，除了接拍廣告、電視劇及電影之外，亦有登台演出，近日他就輾轉茂名、汕頭、中山、珠海等多地，日前有網民分享了一段尹天照在酒吧商演的短片，片中所見，當日尹天照在茂名一間酒吧登台，雖然場地比較簡陋，但他仍落力演出。

尹天照憑亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中況天祐一角而深入民心，他與萬綺雯飾演的馬小玲更是經典熒幕情侶。（劇照）

內地登台。（影片截圖）

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其實尹天照不時都會出席酒吧騷，但不是專業歌手出身的他，歌喉一般，更有網民大爆他唱歌走音，商演酬勞亦僅為五萬元一場，絕對算是親民價。曾為亞視當家小生的尹天照，在2004年拍攝《我和殭屍有個約會III永恆國度》時曾捲入桃色風波，同劇女演員王秀琳（Mango）聲稱對方駕車送自己回家時對她強吻、拖手，甚至想伸手入其衫內，事後尹天照稱樂意與女方對質，而Mango決定報警處理，最後尹天照不被起訴，雖然事件告一段落，但雙方都因而形象受損。2010年，尹天照太太Teresa不幸患上血癌，為了照顧老婆，尹天照離開亞視，直至Teresa進行了骨髓移植後，他才回歸幕前。

尹天照曾被《我和殭屍有個約會III永恆國度》同劇女演員王秀琳（Mango）指控非禮。（IG@mango_wong）

近年尹天照多數在內地發展，他與有「中國第一美腿」之稱的吳春怡在《戲法師》中有不少對手戲。（微博@吳春怡）