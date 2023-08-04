評論 | 姜濤三個重新令人愛上的理由　做到一件事肥瘦已不重要

姜濤近日於亞博舉辦首個個人演唱會，未開騷已掀起話題。說起姜濤，三年的人氣暴升後，今年1月初在叱咤因用力過猛演唱《鏡中鏡》招致猛烈抨擊，該段表演更被嘲為「用力掃（訴）」。飽受批評的姜濤一度低落到要求公司將其雪藏，不過除非不做藝人，否則終須再次面對觀眾，而今次姜濤今次演唱會確實做到以作品說話，也給所有姜糖和非姜糖三個重新愛上姜濤的理由。

MIRROR人氣王姜濤近日於亞博舉辦首個個人演唱會。（梁碧玲 攝）

姜濤唱功有進步

姜濤今次個人演唱會唱功令人有驚喜，現場跳唱發揮穩定之餘，也沒有明顯走音，唱功和感情都有明顯進步，恰到好處。姜濤聲底不差，天生「低音炮」亦令他聲線有辨識度，唱功也可見有下過功夫，相比1月叱咤表演，今次較為「正經」的演唱是令人聽得舒服的。

姜濤今次唱功有進步。（梁碧玲 攝）

壓場感十足

作為一個首次開Solo騷的歌手，姜濤首場表演算是超水準。除了歌唱水準外，姜濤壓場感十足也值得稱讚。觀乎其神態表情和姿態，雖然剛開騷時仍略感青澀緊張，然而到了中後段，姜濤手腳完全放鬆下來，逐漸享受舞台，神情自然，洋溢自信，表演好睇又舒服。而無論是一開場就演唱新歌《濤》、還是戴上黑帽演唱新歌《Every Single Time》，姜濤首度獻唱兩首新曲均毫無怯場，為他度身訂造、斯文又Man爆的舞蹈，可謂極吸引人眼球。

姜濤發揮穩定。（梁碧玲 攝）

姜濤首度獻唱新歌《Every Single Time》毫無怯場。（梁碧玲 攝）

姜濤勇於承認自己不足

使人重新愛上姜濤的最大原因，是姜濤跨越風浪，勇於承認錯誤的態度，首場便交出了一個誠意十足的表演。他在片中承認這兩年缺乏自信，對姜糖有歉意，並坦言無論犯錯或成功，都要保持謙卑，永遠記得自己是Dummy。重提尷尬事，並公開面對和承認犯錯絕對不易，他今次傾盡全力的用心演出也證明了他說的不是場面話，近半年來姜濤學習了許多，也成長不少，真誠態度使人對他好感倍增。

姜濤真誠態度使人對他好感倍增。（梁碧玲 攝）

當然，姜濤「脹脹哋」的身形依然是討論焦點之一，也未達到部分人對於偶像的標準，但姜濤的潛力和魅力也無容忽視，如果有天他做到只用實力便能封住外界嘴巴，真正用作品說話，瑕不掩瑜，相信肥瘦已不重要。

姜濤首次個人騷誠意十足。（梁碧玲 攝）

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