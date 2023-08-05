翁虹孖囡囡拍片似兩姊妹　曬完上海又曬杭州複式豪宅空間闊落

現年54歲的翁虹是1989年亞洲小姐冠軍，她在2007年再婚嫁美籍華裔商人劉冠廷，同年誕下一女「小水晶」劉蒔（Crystal），現年15歲的Crystal遺傳了父母的優良基因，樣貌十分標緻，而且更愈大愈靚女，被網民選為「星二代」顏值冠軍！早前Crystal趁着放暑假，返到杭州陪媽咪，兩母女出雙入對，十足十兩姊妹！近日翁虹不時同囡囡一起拍片，兩母女一起護膚、敷mask、化妝、做運動等等，同時亦曝光了豪宅內景！

現年15歲的Crystal遺傳了父母的優良基因，樣貌十分標緻，而且更愈大愈靚女，被網民選為「星二代」顏值冠軍！（微博@翁虹）

十足十兩姊妹！（影片截圖）

片中所見，大屋是複式設計，整體走現代簡約風，看起來整潔又有格調。客廳擺放了兩張梳化，地上鋪了一張格仔地氈，電視背景牆由雲石砌成，兩母女一邊睇電視一邊做運動，Crystal更大玩呼啦圈，但仍有很大的活動空間。而洗手間同廚房都採用雲石，更顯品味。

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已轉戰內地發展多年的翁虹，除了拍劇之外，亦頻頻獲邀出席活動，工作接不停，吸金力驚人。過往翁虹亦曾曬出位於上海的豪宅，同樣是複式設計，空間極大。前年翁虹就與老公劉冠廷及囡囡Crystal一起在家中慶祝53歲生日，一家三口幸福美滿！

翁虹同老公及囡囡一起慶祝生日。（微博@翁虹）