江華曬《郎心如鐵》片段重溫吳雪雯靚樣　傳因得罪黑幫遭毒打息影

曾主演無數經典劇集的江華，雖然已息影多年，但仍不時在社交平台與網民互動，他除了會Update近況之外，亦有分享自己過往的作品。早前江華上載了一段影片，原來是1994年亞視劇集《郎心如鐵》的片段，劇集由江華、萬綺雯、吳雪雯等主演，江華在劇中為娶富家女萬綺雯不惜陷害懷有身孕的女友吳雪雯，而吳雪雯後來亦借其他男人的力量向江華報復，劇情反轉再反轉，相當精彩！

《郎心如鐵》由江華、吳雪雯、萬綺雯和區淑貞主演。（網上圖片）

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不少粉絲都留言大讚江華演技出色，又指年輕時的吳雪雯顏值出眾。模特兒出身的吳雪雯，樣貌清純，後來被相中演出電影，她曾與梁朝偉合作拍攝《正牌韋小寶之奉旨溝女》，可惜反應平平，之後她參演了由劉偉強執導、王晶編劇及監製的《香港奇案之強姦》，擔任第二女主角的吳雪雯發揮甚大，風頭完全不輸女一邱淑貞。雖然轉型為艷星，但吳雪雯發展不錯，原本應在影圈大有作為，但當年卻傳出她因拒演三級片而得罪黑幫人物，更遭對方報復毒打，被打斷兩條肋骨，身受重傷。

吳雪雯樣子清純可人，就算後來轉型當艷星都不覺俗氣。（電影截圖）

吳雪雯在《香港奇案之強姦》的演出令人留下深刻印象。（電影截圖）

重溫過往演出：

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有指吳雪雯因而對演藝圈心淡，1997年拍完電影《霹靂戰士》後淡出演藝圈，更遠赴英國留學，2001年嫁給相戀8年的印刷大亨楊耀宗，婚後育有一子一女，專心照顧家庭。多年來吳雪雯一直非常低調，甚少公開露面，2020年她曾與佘詩曼等聚會，去年才女梁芷珊亦曾曬出與吳雪雯的合照，可見吳雪雯保養得宜，皮膚白滑緊緻，風采不減當年。而梁芷珊更透露吳雪雯決定帶同一對子女到外國生活，大感不捨。