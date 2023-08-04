港姐2023｜王敏慈做幾分鐘運動　郭佩文想減肥：人哋話我太大隻

《2023香港小姐競選》下月中就決賽，眾佳麗正在積極備戰中。今日（03/8）佳麗們齊集出席品牌活動。王敏慈（Lovelle）和郭佩文（Juliana）被網民評為三甲大熱，她們接受《香港01》訪問，郭佩文就坦言想減肥但實行不到，她說：「日日都有呢個諗法，但係俾美食誘惑。」



王敏慈（Lovelle）和郭佩文（Juliana）被網民評為三甲大熱。（陳順禎 攝）

王敏慈也說：「有啲啦，每日都有做運動。」多久？她回答：「幾分鐘啦，因為每日都要訓練。」郭佩文說：「要分時段，幾個鐘幾個鐘咁。」訪問中，郭佩文坦言想減肥但實行不到，她說：「日日都有呢個諗法，但係俾美食誘惑。尋日去咗間好好味嘅西班牙餐廳食飯，食咗好多！apple pie，octopus，main就有beef，雪糕仲有三隻添，嗚呀，救命。」需要戒口嗎？她回答：「其實要㗎，但係冇辦法阻止我對美食嘅熱愛。」

王敏慈（Lovelle）和郭佩文（Juliana）出席活動。（陳順禎 攝）

郭佩文表示，自參選後性格變得開朗，她說：「嗰日同屋企人食飯，佢都話我開朗咗，同埋大家溝通都冇咁驚。」她續說：「可以因為疫情，多數時間都留喺屋企，所以好少同人溝通，所以就收收埋埋，所以就怕醜。」王敏慈就表示自己個性開朗，但面對鏡頭就會較緊張。

王敏慈（Lovelle）和郭佩文（Juliana）身材都好好。（陳順禎 攝）

郭佩文也說，自參選後曾經收到網民負評鬧他。她說：「唔會特別有煩惱嘅，不過人哋話我太大隻都會意識到，我咁鍾意食嘢都唔係好掂，不過其他嘅話都係天生，冇可能去改變個樣，不過我哋每一個對自己都係有自信，所以唔會成日俾呢個comment影響到。」

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郭佩文（Juliana）。（葉志明攝）