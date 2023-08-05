《愛．回家》男星被揶揄不算明星　網民狂數逾百角色被封綠葉王

近日一名內地女網民，在小紅書分享了跟一位男藝人合照，並大字標題「原來真的能在山姆遇見明星」，相中藝人正是《愛．回家之開心速遞》，飾演池美麗父親池富的王俊棠，但其後有網民留言「這哪叫明星，最多是演員」，想不到一石激起千重浪，多名網民留言表示認得王俊棠，甚至連環數出他演過的角色，除了池富，還有鰲拜、周顛，近作就有《一舞傾城》的糯米雞，儘管他不是男主角人選，但肯定是明星級數。

王俊棠跟劉丹在《愛．回家》，經常製造笑料。（影片截圖）

近日67歲的王俊棠在珠海山姆超市，被一名女網民集郵，更稱呼王俊棠是明星，隨即引起網民討論，有人指他只是演員，隨即被大批網民聲討，更列出了王俊棠歷年演出膾炙人口的角色，雖然王俊棠不是劇集的男主角，卻百分百是人所共知的綠葉王。

王俊棠被女粉絲集郵，卻被網民揶揄不算明星。（小紅書）

現時《愛．回家之開心速遞》經常會見到王俊棠出場，跟根叔(劉丹)鬥氣，形象搞笑入屋，最厲害是他可塑性大，除了演出喜劇中的慈父，他多年來就被譽為TVB「御用惡人」，已故監製鄺業生就是他的伯樂，97年引薦他加入TVB，而《陀槍師姐》就是他第一齣電視劇，之後在多部作品以不同奸角出場，而《一舞傾城》的「糯米雞」就讓人留下深刻印象，他外型生得高大威猛，同時具有喜感，充滿反差萌，王俊棠由1979年開始入行，至今仍有幕前演出，絕對是演藝界的長青樹。

王俊棠在《一舞傾城》強暴繼女，演出壞人糯米雞。（網上截圖）

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王俊棠歷年演出角色：

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王俊棠靚仔囝囝王東泰：

身高190cm的東東高大靚仔。（IG@stupidjames）

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