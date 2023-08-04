肥媽8月英國演唱會突延期至明年　親解背後原因：冇辦法喇

肥媽Maria Cordero原定在本月中到英國倫敦舉行三場音樂會，當中8月11至12日在威斯敏斯特中央大廳舉行的門票價錢分為328鎊、268鎊、228鎊及168鎊，而8月14日的慈善晚宴門票價錢就比較貴，最貴高達428鎊（約4246港元），比張敬軒及Taylor Swift的演唱會門票更貴。不過早前卻突然宣布延期至明年擇日舉行，所有售出的門票將立即全額退款，但就未有交代演出延期的原因，令一班歌迷大失所望。日前肥媽與一眾《中年好聲音》唱將為TVB節目《大笪地唱不停》錄影接受娛樂新聞台訪問時，就親自解畫。

主辦機構稱肥媽演唱會要延期至2024年。（網上圖片）

8月14日原定肥媽與黑妹李麗霞在The Londoner舉行的《「心連心」慈善晚宴》上表演，最貴門票是428鎊，比張敬軒及Taylor Swift更貴。（網上圖片）

肥媽親自解畫。（YouTube影片截圖）

肥媽透露因開騷日期與《中年好聲音2》錄影撞期，所以唯有將個唱延後：「其實公司對我好好喇，已經延遲咗一個禮拜，咁我嗰度呢一返嚟就要做《中年好聲音》，咁佢就話『可唔可以延遲一、兩個禮拜』，我話真係一個禮拜都唔得，一日都唔得，因為我計咗個時間呢我一落機返嚟就拍《中年好聲音》，咁佢話『你可以一路拍一路（開騷）』，我話唔得，因為我哋一拍《中年好聲音》起碼半年，半年有多，呢個節目對我嚟講都好緊要㗎，真係好緊要，我仲有班朋友係特登買咗機票，買咗飛，飛就退返錢畀佢哋，機票冇得改，我哋約晒嗰度啲人，你都知我都有屋企人喺英國㗎嘛，冇辦法喇，2024啦，2024同大家見面！」

肥媽透露因開騷日期與《中年好聲音2》錄影撞期，所以唯有將個唱延後。（YouTube影片截圖）

肥媽的孫女同新抱都有到場支持。（YouTube影片截圖）