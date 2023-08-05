劉松仁微博曬舊相尋找佳視女星　息影多年曾演《神鵰俠侶》

73歲劉松仁（松哥）自從2015年拍攝完無綫劇集《華麗轉身》後便減產，鮮有公開露面，但不時在微博分享動態，狀態不錯。



劉松仁不時在微博分享動態。（劉松仁微博）

昨日（4日），劉松仁在微博曬出與一位女士的合照，並寫道：「希望通過微博可以跟你聯絡上，太久沒聯絡了！好嗎？」相中的女士身穿白色上衣，非常優雅，一旁的劉松仁也非常青春。雖然年代久遠，且大家對相中的樣貌陌生，但仍有網友認出該女士是黎詩敏：「是1981《武俠帝女花》里飾演聶小倩的黎詩敏吧」、「（黎詩敏）小姐曾經在1977年佳藝電視（紅樓夢）中飾演（紫鵑）一角」等，當中《武俠帝女花》正是由劉松仁擔任男主角周世顯，女主角長平公主則是米雪扮演，其他主演還包括余安安、姜大衛、文雪兒等。

據悉，黎詩敏曾是佳藝電視台旗下女星，與林巧兒是同學，且關係密切。在剛進入佳視時，兩人被稱為「孖公仔」，無論何時何地都同出同入，不過維持的時間並不長，黎詩敏也不如林巧兒受捧。除了上述兩套劇集以外，黎詩敏還參演過佳視劇集《神鵰俠侶》、《碧血劍》等，但都只是配角。而黎詩敏在演藝圈似乎未曾大紅大紫，加之已息影多年，所以在網上的資料也並不多。