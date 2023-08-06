雯雯臨盤在即擔心無人再畀錢follow IG　諗定招式篩選唔課金粉絲

張致恒（Steven）的老婆區燕雯（雯雯）自去年開始周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」，加上她曾自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難。雖然兩夫妻關係惡劣，不過雯雯早前卻突然自爆懷有第4胎，即將四年抱四，而且已經就快生得，令全城嘩然。同時，她又宣布開設新IG帳號，而新帳號更會實施會員制，收取每人$50月費，為應付生計可謂想盡辦法撲水，腹大便便仍努力賺錢養家。

雯雯被封「離婚界KOL」，但劇情大反轉，佢又有咗第4胎。(雯雯ig)

雯雯月前已清空了她舊有的IG帳號，搬到新的收費IG分享生活點滴，更新近況。她原本的IG帳號擁有1萬粉絲，可是新IG帳號目前只有243位粉絲，以每位月費$50計，雯雯暫時靠IG月費賺取的收入是$12,150，可以幫補家計。眨眼間雯雯實行這個月費會員制已將近一個月，日前她就於IG story出post問大家：「就嚟一個月，想知道大家係會繼續支持，定係只會支持一個月？」讓粉絲選擇Yes or no，看得出她好擔心她的粉絲不會再課金支持她。

雯雯日前首次公開她的孕照。(ig圖片)

昨日雯雯再就有關收取新一期月費的事於IG stort出post，寫道：「大家係11號開始俾錢 ，不如我放一個中間點，如果大家仲想繼續 follow，就每個月15號前過數，因為我暫時身體唔許可，唔能夠睇返你哋每個人嘅日子去問你地，如果15號都見唔到大家過數，咁我就自動delete， 希望大家唔好介意」，再次提醒大家記得要在限期前課金，可見她已想出了一個妙招去篩選不會繼續課金支持她的粉絲，一到死線就會把這些人從她的Follower名單中刪除，絕不會讓他們免費瀏覽她的IG內容。

雯雯提醒大家記得要準時課金。(IG截圖)

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