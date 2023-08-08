李玟老公Bruce申請調查死因證清白　二家姐李思林認等緊驗屍報告

天后李玟（CoCo）在7月5日逝世，終年48歲。有傳CoCo是因婚姻狀況亮紅燈而動念輕生，她與老公Bruce Rockowitz（樂裕民）的夫妻關係亦成為外界關注的焦點，CoCo二家姐李思林甚至在靈堂上公開哭訴「有人害死咗我個妹！」而在8月1日CoCo出殯時，現場更有粉絲怒轟Bruce，但Bruce其後接受訪問時強調「李玟的死與他無關」，據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報道，知情人士表示，Bruce計畫申請調查並公布李玟的死因，以證清白。

知情人士表示，Bruce計畫申請調查並公布李玟的死因，以證清白。（視覺中國）

在CoCo生前Bruce已被爆多次出軌，因而飽受外界抨擊。Bruce當日離開火葬場時，引發大混亂，有來自西安的女歌迷激動拍打車窗，直斥Bruce為「殺人兇手」，大鬧：「渣男，殺人兇手，還我 CoCo！」對此，Bruce接受《南華早報》訪問時強調：「I have 100 percent nothing to do with her death. （我與她的死百分百無關。）」對於被粉絲大鬧是「渣男」，他就認為「That was not very nice. （這樣不太好。）」，提及與CoCo的20年感情，Bruce就坦言：「No relationship is 100 percent perfect. （沒有一段關係是百分百完美的。）」

Bruce當日離開火葬場時，引發大混亂。（視覺中國）

為了澄清傳聞，據知情人士透露，Bruce目前正計畫申請針對李玟的死因進行調查，希望結果出爐後可以證明自身清白。對此，李思林亦回應稱家人正在等待李玟的完整驗屍報告，並指可能需要4至6個月才能完成」。據了解，死者家屬可以向高等法院申請進行研訊，但亦有律師指出，驗屍官可能會考慮是否有任何特殊情況需要進行調查，而本地大律師陸偉雄就指除非有跡象表明可能涉及某些醫療失誤，但針對CoCo而言，似乎並沒有可疑的情況，他又補充CoCo的家人為了保護她的私隱，可能不希望進行調查。

李思林（紅圈）在賓客懷中痛哭。

李思林亦回應稱家人正在等待李玟的完整驗屍報告。（視覺中國）