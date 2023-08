李玟老公Bruce申請調查死因證清白　二家姐李思林認等緊驗屍報告

天后李玟(CoCo)在7月5日逝世,終年48歲。有傳CoCo是因婚姻狀況亮紅燈而動念輕生,她與老公Bruce Rockowitz(樂裕民)的夫妻關係亦成為外界關注的焦點,CoCo二家姐李思林甚至在靈堂上公開哭訴「有人害死咗我個妹!」而在8月1日CoCo出殯時,現場更有粉絲怒轟Bruce,但Bruce其後接受訪問時強調「李玟的死與他無關」,據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報道,知情人士表示,Bruce計畫申請調查並公布李玟的死因,以證清白。

在CoCo生前Bruce已被爆多次出軌,因而飽受外界抨擊。Bruce當日離開火葬場時,引發大混亂,有來自西安的女歌迷激動拍打車窗,直斥Bruce為「殺人兇手」,大鬧:「渣男,殺人兇手,還我 CoCo!」對此,Bruce接受《南華早報》訪問時強調:「I have 100 percent nothing to do with her death. (我與她的死百分百無關。)」對於被粉絲大鬧是「渣男」,他就認為「That was not very nice. (這樣不太好。)」,提及與CoCo的20年感情,Bruce就坦言:「No relationship is 100 percent perfect. (沒有一段關係是百分百完美的。)」

為了澄清傳聞,據知情人士透露,Bruce目前正計畫申請針對李玟的死因進行調查,希望結果出爐後可以證明自身清白。對此,李思林亦回應稱家人正在等待李玟的完整驗屍報告,並指可能需要4至6個月才能完成」。據了解,死者家屬可以向高等法院申請進行研訊,但亦有律師指出,驗屍官可能會考慮是否有任何特殊情況需要進行調查,而本地大律師陸偉雄就指除非有跡象表明可能涉及某些醫療失誤,但針對CoCo而言,似乎並沒有可疑的情況,他又補充CoCo的家人為了保護她的私隱,可能不希望進行調查。

