陳慧琳積極籌備澳門演唱會　自爆被囝囝嫌棄：佢哋話唱得好難聽

樂壇天后陳慧琳（Kelly）闊別舞台四年，即將一連兩日在國慶黃金周檔期2023年9月30日至10月1日在澳門銀河綜藝館舉行《陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》。Kelly今日（8日）現身澳門出席演唱會記者會接受《香港01》訪問時表示：「我自己都期待咗好耐，因為疫情停咗咁多年，今次啲債要雙倍奉還，已經ready同埋好興奮！今次演唱會嘅主題以『Season 2』命名係代表重新出發，非常貼題！」有關演唱會籌備進度，她說：「已經籌備咗好耐，所以都出咗四首新歌，希望可以表演。暫時主要係練歌，因為有好多首歌都係雷頌德重新編排，仲要等埋啲歌先可以排舞。」她指是次演唱會即將會巡迴演出，現時暫定會有新加坡站，至於香港站就暫時未確定日期。

陳慧琳闊別舞台四年，即將在今年9月30日至10月1日在澳門開騷。（葉志明攝）

今次演唱會海報Kelly以一襲艷麗超高衩長裙，配以特別由外國訂製的皇冠登場，盡現王者風範！她分享：「今次呢件衫唔係用布做嘅，係用啲膠同埋陶瓷嘅物體，但係好硬嘅，即係好似一個雕塑，擺喺度欣賞！影嗰陣時紥到好緊，都唞唔到氣。」

陳慧琳形容演唱會海報好似一個雕塑。（葉志明攝）

講到選曲方面，Kelly透露以快歌為主，並表示：「每一個環節都有快歌，大家認識我都係鍾意聽快歌，都有好多歌，揀歌方面好難選擇，同埋歌迷都會要求選擇唱咩歌，其實都唔知點揀，到目前歌單都係未確實。」她笑指任何關於歌曲的細節，都要等雷頌德製作好。

陳慧琳預告演唱會每一個環節都會唱快歌。（葉志明攝）

被問到兩個囝囝有沒有機會再上台擔任表演嘉賓時，Kelly笑言：「現時佢哋識怕醜，我諗佢哋行都唔夠膽行上台，開始會驚！」不過她就透露兩個囝囝都會親身到場支持。提到兩個囝囝有否給予意見時，她則不滿表示：「佢哋啲意見就係Negative，唱得好難聽，跳得好難睇，你唔好再唱，冇人睇你㗎喇！佢哋淨係咁樣講嘅，我少啲自信心都唔掂。」

陳慧琳笑言被兩個囝囝嫌棄唱得難聽。（葉志明攝）