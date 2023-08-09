亞洲超星團｜洪欣兒子張鎬濂人氣最勁　丁子朗挑戰唱跳：驚嚇觀眾

由TVB聯同星空衛視（香港）傾力打造，TVB香港獨家播出的全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，旨在打造一支在世界流行文化領域具有影響力和號召力的男子組合。為搜羅全亞洲別具潛力超新星，節目早前在全亞洲展開招募練習生計劃，最終精選出65名練習生，他們將在節目中接受專業製作人及訓練師的指導及培訓，並通過不同任務、演出及考核踏上蛻變之路。65名練習生亦會即時接受「超星製作人」、亦即是全亞洲觀眾投票，這支全新的亞洲超級偶像團體將根據投票結果誕生，並以香港為起點，踏上征途正式出道！

《亞洲超星團》相信好快會播。（官方海報）

昨日（8日）《亞洲超星團》微博官網公開了65名練習生的官方照、中英文姓名及所屬地方，消息一出旋即引發熱話，除僅僅數小時便登上微博文娛榜熱搜第一位外，截至今早10時，單是《亞洲超星團》已錄得約2.5億閱讀量，其他與《亞洲超星團》相關微博話題閱讀量則合計約2.1億，成績斐然。今日（9日）無綫官網公布65名練習生名單，並陸續上載官方照及宣傳視頻，讓網民投票「最高人氣練習生」。

點擊下圖逐個睇：

+ 4

+ 51

在65名練習生中，共有9名來自香港的選手入圍，包括無綫（TVB）藝人丁子朗（Karl）、冼靖峰（Archie）、黃奕斌（Hugo）、文佐匡（Sean）及黃星綽（Hugo），而其他香港代表還有余宗遙（Dez）、張鎬濂（Ashley）、區珀豪（Pako）及方玉亨（Atilla）。9名練習生的官方視頻於昨晚（8日）起陸續在微博官網上載，截至今早（9日）10時，洪欣兒子張鎬濂收穫最多likes，以女友視角現身派心心的他，獲讚「太帥了吧」；而第二名吸獲最多likes的就是Archie，對於Archie展現的親切男孩形象，網民大為受落，留言「咁型想點」之餘，兼笑指「看到目不轉睛」。

洪欣兒子張鎬濂收穫最多likes！

至於丁子朗（丁丁）及Hugo則以奇招搶灘，前者超級纖腰亮眼，獲讚一看就是體育型男孩；至於Hugo則放棄以擅長的跳舞作主打，改玩認真拳拳到肉耍功夫，結果成功突圍，獲讚「型到核爆」。同樣有精彩表現的還有方玉亨，擅長芭蕾舞的他在片中大曬柔軟身手，腿功更是一流，獲大讚可愛，母親歐陽妙芝亦有特地在視頻下留言為兒子打氣。

方玉亨是歐陽妙芝兒子。

近年專心演戲的丁丁，突然轉戰選秀挑戰跳唱令網民無不愕然，對此丁丁直認自己是唱跳新人，並笑謂：「今次突然轉軚去唱歌跳舞，係希望畀到驚喜同驚嚇觀眾，而家密鑼緊鼓練習緊，唔想影衰香港人同埋TVB。另一方面，我係抱住學嘢嘅心態去參賽，雖然呢句嘢好娘，但係真嘅。」專誠找來唱歌老師增值的丁丁，又笑言自覺勝算不高：「自己最唔叻嘅地方就係唱歌同跳舞，對手真係好勁，佢哋好多都練咗3、5年甚至更耐。今次同咁多精英合作，可以感受到佢哋嘅態度，佢哋每個人對跳舞都好執着，依家我哋每日排舞十個鐘以上，短短一個月令我對表演嘅感覺唔一樣咗。」

丁子朗直認自己是唱跳新人。

至於Archie，則坦言想跳出comfort zone：「想唱歌以外做好跳舞，參加比賽前有做跳舞training，入到比賽開始正式訓練之後就開始好intensive咁去受訓，好想push自己去到好盡，睇吓可以去到咩level。」Archie又坦言是次參賽並非瞄準輸贏而戰：「係自己攞到幾多嘢走，能力有幾多提升到。」並大讚來自各地的練習生各有特色：「佢哋唱歌嘅腔調同跳舞style都會隨住佢哋嚟自嘅地方有所唔同，淨係可以有機會欣賞到呢樣嘢已經係執到。」

冼靖峰（Archie）坦言想跳出comfort zone。