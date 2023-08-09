LE SSERAFIM香港演唱會宣布加開一場　門票將於8月14日發售

韓國女團LE SSERAFIM香港演唱會《2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG》門票昨天（8日）半小時內火速售罄，主辦隨即宣布將於10月1日加開一場，粉絲更加要把握時間搶飛。



LE SSERAFIM香港演唱會將於10月1日，晚上8時加開一場，門票並將於8月14日上午10時起於Cityline公開發售。門票同樣分為港幣$1,799 (VIP Package)、$1,199、$699、$499， VIP門票觀眾可參與Sound Check Party外，亦可獲得專屬紀念卡牌及掛繩；$1,199門票觀眾則可獲得海報一張。

LE SSERAFIM香港演唱會宣布於10月1日加開一場。

LE SSERAFIM由限定女團IZ*ONE出身的SAKURA和金采源，以及其許允眞、KAZUHA和洪恩採組成，去年年末橫掃各大頒獎禮多個女新人獎和歌曲獎，展現怪物新人姿態。這次預計五位成員將帶來《FEARLESS》、《ANTIFRAGILE》、《UNFORGIVEN》等多首大熱歌曲的精彩舞台，香港粉絲不能錯過她們首次的在港演出！

LE SSERAFIM早前秘密來港拍攝已造成轟動。（FB/@official.lesserafim）