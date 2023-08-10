68歲趙雅芝近況曝光花仙子打扮零違和感　網民激讚：歲月不敗美人

現年68歲的趙雅芝曾是無綫四大花旦之一，擁有極高顏值的她即使已經青春不再，但她保養得宜，至今依然漂亮迷人。她雖然已多年沒有拍戲拍劇，不過仍會不時應邀出席活動，跟大家見面，也會更新社交網分享近照和生活點滴。 網上亦間中會有她的生圖流出，她的真實狀態震撼了不少網民。

趙雅芝。(節目截圖)

趙雅芝昨日於微博post了三張新相，寫道：「我從夏天走来，沉醉在秋天的美景裡」相中她身穿一件頭花花裙，在草原上大擺甫士，青春俏麗的打扮完全是零違和感。網民的焦點都落在她的不老靚樣上，驚嘆她的確是不老女神，紛紛留言大讚她：「花仙子」、「真正女神級的存在」、「人間仙女」、「靚得真實自然」、「歲月不敗美人」。

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趙雅芝年輕時絕對是有樣有演技，當年她憑《倚天屠龍記》、《上海灘》、《新白娘子傳奇》等經典劇集而走紅，成功俘虜大批戲迷粉絲的心。她近年仍然活躍於演藝圈，並將工作重心轉移至內地，參演了不少劇集及綜藝節目，甚至加入時下最流行的直播帶貨之列，吸金力依然強勁。她還不時與兒子黃愷傑一起拍片分享日常生活，曾因而曝光她的歐陸風設計豪宅，盡顯奢華氣派。