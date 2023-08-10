彭懷安積極進軍內地登台帶貨　撐太太荔枝角食店：會畀啲意見

現年45歲的彭懷安（Eddie）今日（10日）與太太鄭佩儀（Ivy）現身西九文化區戲曲中心出席《尹飛燕談劇與藝—開山劇目篇》新書發行記者會。Eddie接受《香港01》訪問時表示：「啱啱香港接咗套電視劇，都係Marco哥嘅《企業強人》，最近都會喺香港開劇。有時都會去內地走去登台，試吓直播帶貨。」他分享新劇的角色與現時熱播的《破毒強人》角色名字一樣叫「黑仔」。至於內地登台及帶貨直播收入方面，他表示：「我哋依行點會有穩定架！帶貨方面都要睇客戶嘅需求，有啲係3-4 個鐘，有啲係大半日咁，所以都係無講實係幾個鐘。」

彭懷安（Eddie）今日（10日）出席《尹飛燕談劇與藝—開山劇目篇》新書發行記者會。 （張祖銘攝）

彭懷安與從事保險業嘅圈外女友Ivy鄭佩儀結婚三年了！（IG：@jeffdarkart）

Eddie曾在2014年開設菜館華星客棧，進攻飲食業，不過當被問到餐飲事業發展時，他就說：「暫時不再考慮開餐廳，反而我的太太最近開了餐廳，暫時都係專注喺自己嘅演藝事業。」他更指會力撐太太的餐飲事業，他笑稱：「佢開咗一間比較健康嘅食品，販賣漢堡及飯類輕食之類嘅健康食品，我淨係幫手食，上到舖頭都係試吓好嘢，如果唔好食就會畀啲意見。」提到太太投資金額部份，他則表示不知情。而太太Ivy則透露：「新店位置在荔枝角，現時開業已經一年多！」

彭懷安表示最近都會喺香港開劇。 （張祖銘攝）

彭懷安分享新劇的角色與現時熱播的《破毒強人》角色名字一樣叫黑仔。 （張祖銘攝）

彭懷安撐太太經營餐飲事業。 （張祖銘攝）

太太Ivy荔枝角餐廳「Joystick」主打食物！（IG：@jeffdarkart）