王晶獲內地中間人搭路認識俄羅斯美女　晶女郎走向國際化

名導演王晶，執導過不少膾炙人口的電影，而且有點石成金的本事，捧紅了李麗珍、邱淑貞等女星，令不少嚮往加入娛樂圈的女孩子，也想搭上王晶的順風車，有機會在他的電影演出。近日一名內地中間人，就介紹了俄羅斯美女去認識王晶導演，而同行還有一名周星馳御用拍檔，一行人氣氛融洽，而網民見到王晶對該名美女頗為賞識，隨時又多一位晶女郎。

王晶跟俄羅斯美女言談甚歡，愈坐愈埋。（小紅書）

王晶近年捧紅了不少女星，網民戲稱為「晶女郎」，不時都會有想入行的女孩，找機會認識這位圈中名導，近日內地中間人，就為一位俄羅斯美女搭路，來港跟王晶見面，該名美女叫做尤利婭，當時穿上吊帶露肩短裙現身，皮膚白滑，又有修長美腿，在中間人帶領下，跟王晶見面high tea，現場還有另一位影星陳百祥。

該名俄羅斯美女身材惹火，皮膚白滑，絕對是男士幻想對象。（小紅書）

俄羅斯美女不太懂中文，但彼此以身體語言交流，王晶和阿叻也十分開心，王晶又將美女連椅子一起拉向自己，目光不時飄向女方身上，細意打量，顯得十分滿意，面對著兩位大男人，尤利婭沒有怯場，經常興奮大笑，除了聊天外，之後他們還一起合照。王晶對於俄羅斯美女甚為滿意，會否成為晶女郎的一員，大家拭目以待啦。

小紅書網友留言相當有玩味，更有人留意到晶哥衫鈕突然爆開咗喎⋯⋯

王晶跟俄羅斯美女見面逐格睇：

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