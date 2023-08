高海寧早前完成拍攝有份主演的劇集《新聞女王》後,空閒時間去做義工又到中學演講,當然亦把握機會旅遊。轉眼間去到泰國享受人生,黑色貼身長裙暗藏玄機,非常養眼。



高海寧即興到泰國旅行。(IG:@sammkoling)

一趟即興旅行令高海寧心情大好,上載一輯身處船上的照片,穿上一襲黑色長裙,大露背設計疑真空上陣,盡騷白滑美背,吊帶低胸相當誘人,加上叉設計曬長腿,回眸一刻電力十足。不過疑因太開心食得多,有網友留意到手臂閃現拜拜肉:「Look happy, but this dress look fat for you.」

高海寧黑色長裙相當誘人。(IG:@sammkoling)