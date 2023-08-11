陳凱琳豪宅戶外花園為二仔搞3歲生日Party　花足心思佈置空間極大

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎育有三個兒子，大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，一家五口幸福美滿。轉眼間Yannick已經3歲，今日（11日）Grace同鄭嘉穎在IG曬出一系列為囝囝大搞生日Party的靚相。Grace在自家戶外花園搞生日Party，現場以大量氣球佈置，並以恐龍卡通公仔做背景，配合生日會主題，而蛋糕上除了有恐龍之外，還有獅子等可愛公仔，非常有心思！

陳凱琳（Grace）同鄭嘉穎在自家戶外花園為二仔鄭承亮（Yannick）大搞生日Party！（IG@ghlchan）

生日蛋糕好有心思。（IG圖片）

壽星仔Yannick見到生日蛋糕都非常開心，一時拎起公仔玩，一時錫錫細佬Carlos，畫面非常溫馨！Grace同鄭嘉穎都邀請了Yannick的朋友仔出席Party，可見花園空間非常大，可容納數十人。Grace又以英文留言大讚Yannick，表示最欣賞囝囝有一顆善良的心，每朝起身都會同所有人打招呼，又會確保細佬Carlos瞓得好。當Yannick食早餐時，他會大方同哥哥Rafa分享，而在爸爸媽媽心情不好時，他又會主動錫錫作鼓勵，更時時會提議攬攬，Grace指Yannick為一家帶來幸福與愛，字裏行間都可見Grace非常痛錫囝囝！