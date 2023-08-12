古力娜扎代言賭博類網絡遊戲引爭議　網友：大眾被騙她有無責任？

「新疆四美」之一的古力娜扎身材高䠷、五官精致，出道12年雖然作品不算高產，但依然在微博坐擁逾2000萬粉絲，人氣高企。2021年6月，她加入李冰冰、趙麗穎等合夥創立的和頌傳媒，原本以為有更好的發展，結果近日卻因廣告代言引起爭議。



古力娜扎外貌精緻。（微博@古力娜扎工作室）

事緣一個疑似賭博類的捕魚網絡遊戲11號在微博官宣代言人古力娜扎，但廣告製作粗糙，風格看上去有些廉價，因此引起粉絲不滿，認為嚴重影響藝人形象，同時網友也質疑這類遊戲的合法性。紛紛留言道：「好廉價，感覺好像那種什麼荷官在線發牌」、「如果有大量群眾被騙 她有沒有責任」、「朋友工作是做審核的，捕魚遊戲這幾年是名義上國家說正規了，但它玩法本質還是和賭博一個性質的，變相的賭博玩法而已」等。

事後，「娜扎為什麼接這種廣告」的話題即刻登上微博熱搜，連帶經理人也被罵得體無完膚，火速在微博發文道歉。首先表示已審查該遊戲合法合規，有完善的監管機制，且必須實名認證，未滿18歲不可進入遊戲；其後對藝人的職業規劃與粉絲要求不符致歉，更開通email讓粉絲提意見，態度誠懇。

經理人火速道歉。（微博截圖）

雖然粉絲仍然不買賬，但有網友指出，張家輝、成龍、古天樂等也曾拍攝網絡遊戲廣告，為什麼古力娜扎作代言人卻被嘲，加之她沒有什麼代表作，可能沒有更多好的資源，與公司有合約在身，為了賺錢也很合理等。