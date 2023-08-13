莊思敏公開杭州二千萬複式豪宅　擁巨型客廳戶外大花園︰好划算

出身富裕的43歲馬來西亞拿督千金莊思敏，家族資產估計約8億元，近日她更頻頻高調炫富，繼早前豪擲超過400萬元買的士牌之後，又帶着200萬現金周街走，更拍片大曬山頂豪宅兼擺滿成床、總值超過7位數的Hermès手袋，相當出位。而近年不時到內地工作的莊思敏，早前拍片透露已在杭州「置咗頭家」，日前她就再拍片公開複式豪宅內景，並寫道：「你們想看的杭州屋企roomtour來啦！」

莊思敏拍片大曬山頂豪宅兼擺滿成床、總值超過7位數的Hermès手袋。（影片截圖）

莊思敏拍片透露已在杭州「置咗頭家」。（影片截圖）

莊思敏透露新屋價值約2000萬，片中所見屋苑環境清幽，室內設計現代簡約，以白色及暖黃色作主調，而一入門就有一整面牆的鞋櫃，步入屋內就是巨型客廳，L字形的落地玻璃窗景觀開揚，客廳擺放了一張可坐四人的長形梳化及一張單人梳化，相連的飯廳內就擺放了一張可坐七人的長方形飯枱及雲石吧枱，廚房是開放式設計。之後莊思敏指自己最鍾意的就是戶外花園，花園有一大片草地，再以整排高過人的樹作掩護，保護私隱，空間極大，隨時可邀請好友到家中作客兼BBQ！

巨型客廳。（影片截圖）

戶外花園。（影片截圖）

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而大屋上層就是臥室，莊思敏笑言最大一間當然要留給自己，而房內亦設有獨立洗手間及露台，相當開揚。另外兩間房就留給細妹同助理，方便她們到杭州時可以留宿。莊思敏又透露新屋的結構是兩層再加一個地下室，總共三層，價錢方面就不用兩千萬，她都不禁講道：「好似好划算呢！」其實莊思敏一向都有投資，早在2017年她就以627萬元買入何文田加多利軒一個中層單位，但該棟物業因頻頻出現蝕讓情況而被行內人稱為「蝕讓之城」。而莊思敏以400萬投資的士牌，最新報價由上月412萬跌至367萬，雖然她投資連番失利，但似乎完全無損她的心情，更頻頻大曬豪宅！