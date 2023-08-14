林迪安女兒愈大愈靚女同馬國明出行　竟被誤認係兩公婆場面尷尬

馬國明最近跟明星足球隊到內地各城市踢友誼賽，日前有網民在高鐵上遇見他，而馬國明的旁邊坐著一位妙齡少女，拍片者更問是否馬明的老婆。

馬國明的旁邊坐著一位妙齡少女。（抖音截圖）

其實旁邊的是著名武術指導林迪安的女兒林沚羿（Venus），2021年參加TVB《聲夢傳奇》的23歲Venus，爸爸林迪安是知名香港動作指導及演員，林沚羿3歲時更跟爸爸到荷里活開工，被導演邀請參演《蜘蛛俠2》。

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林迪安曾獲金像獎和金馬獎的「最佳動作指導」，演出《無間道》的迪路深入民心，過往更曾演出《古惑仔之人在江湖》中飾演𡃁坤手下「傻強」、《風雲之雄霸天下》的蝙蝠、《百變星君》的斑馬人、《中華英雄》中蒙面飾演的鬼僕等等。不過林迪安真正身份其實是位武術或動作指導，90年代尾殺入荷里活，為《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）以及《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）擔任武術指導。

當年林迪安帶同全家一同前往美國開工拍《蜘蛛俠2》。（網上圖片）

正因為當年林迪安一家大細一起到美國開工，林沚羿3歲時跟住爸爸在片場游走，幸運地被導演Sam Raimi邀請演出《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2），更跟首代「蜘蛛俠」杜比麥奎爾（Tobey Maguire）有對手戲， 當中一場「蜘蛛俠」在火場中拯救出來的小女孩正是林沚羿，戲中更有將近兩分鐘的危險場面戲分，不過有爸爸在場睇實當然無問題啦！