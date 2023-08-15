莊思敏狂曬富貴生活　數十萬珍藏Hermès手袋勞力士喺杭州逐件數！

出身富裕的大馬拿督千金莊思敏，家族資產估計約8億元，繼早前豪擲逾400萬買的士牌後，又帶200萬現金周街走，並曬出山頂豪宅和總值超過7位數的Hermès手袋。近日她繼續高調炫富行為，剛搬到杭州就曬出價值逾2000萬的豪宅內景，擁巨型客廳和戶外大花園，令人羨慕！

莊思敏曬杭州豪宅。（抖音）

日前莊思敏再更新社交網，她拍片透露從香港帶了不少珍藏運來杭州，更裝滿一大個行李箱，而莊思敏透露這已是她第三批行李，相信珍藏絕不只這麼少！她首先曬出三個最愛的Hermès手袋，兩大一細，最細的約25000元，她稱只是帶了小部分過來，認真犀利。

莊思敏右邊揹名牌手袋，左邊環保袋放有200萬現金。（影片截圖）

曬完手袋後，莊思敏再公開最愛的勞力士名錶，網上資料顯示，莊思敏其中一隻都要近30萬，換言之，莊思敏單是杭州家中已暗藏數十萬的名牌手袋和靚錶，價值不菲！莊思敏又曬出靚衫靚裙和花膠等，令人目不暇給。

莊思敏曬出從香港運到杭州的珍藏！（抖音）

惟莊思敏高調炫富的行為引起網友擔憂，有人提醒她慎防小偷入屋，「善意提醒，不要隨便透露自己的住址，還有家裡裝個監控吧，你太多貴重物品了」、「注意安全喔，把家當全部展露，就怕被小偷盯上。記得家裡裝攝像頭連接手機，可以隨時知道家裡情況」。

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莊思敏豪宅逐格睇：