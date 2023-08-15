網民建議TVB重用呢4位即可提升收視　看似無厘頭其實又錯唔晒

無綫電視（TVB）收視近年有下跌趨勢，由2020年劇集綜合收視點20.8點到最高36.3點，最高40點，跌至今年直播最高收視點16.45點至22點。下跌原因不外乎是市民改變了睇電視習慣、友台競爭、劇集內容過於重覆、綜藝節目欠創新、過於重覆起用某一班演員等等。日前有網民於討論區提出有關「TVB好容易可以提高收視率！」的意見，開名要重用4位男藝人。



呢位網民好認真。（截圖）

這位網民寫道：「6:30新聞: 用陳金寶做主播。7:30東張: 主力用黃耀英做主持。8:00愛回家: 多比曾展望做主角。其它: 全力捧羅啟豪, 曾展望」，先不論是認真還是「假膠」抑或純粹只是滿足他的個人喜好，其中也有可取之處。

黃耀英。（網上圖片）

陳金寶。（網上圖片）

曾展望。（截圖）

文中提到重用陳金寶、黃耀英、曾展望和羅啟豪 4位主播、藝員也全是一些新面孔。無可否認，在一線小生的行列之中大多數都是年近40的大叔。不是說有資歷，有經驗就不好，而是TVB可考慮參考隔籬台，增加一些年輕藝員的曝光機會或者以新演員做主打拍劇，主持節目，從而吸納一些新的觀眾群。

羅啟豪。

《自然系女子旅行》系列由台妹做主打。

現時《自然系女子旅行》系列之所以大受歡迎，除了迎合了一大班男性的口味，也是因為有新面孔。同一時期可以播出兩個甚至三個旅遊節目，就算有多好睇，也總不能要余思霆、高海寧、鄺潔楹天天去旅行拍節目吧？所以，某程度上，林映暉、林襄、林莎、張雅涵等台妹就補足了這一方面TVB的缺點。下一步，或者TVB可以嘗試邀請一些台灣影視藝人到香港客串拍劇。

《自然系女子旅行》系列由台妹做主打。（截圖）

說回網民口中的4位小生，陳金寶、黃耀英、曾展望和羅啟豪。陳金寶是無綫新聞的首席記者，黑框眼鏡加上白色恤衫予人專業的感覺。黃耀英則是《東張西望》的廠景主持之一，不過大多數網友都會稱他為「李旻芳老公」。曾展望曾經為《#後生仔傾吓偈》「後生仔」成員，之後飾演過一些劇集閒角，也客串過《愛·回家之開心速遞》，而羅啟豪則是《中年好聲音》出身的歌手之一。