周潤發與老婆出席宴會　發嫂一個舉動獲大讚證明係賢內助

最近有網民在小紅書post出一段周潤發與老婆陳薈蓮參加聚會的片段，該網民大讚發嫂一個舉動非常貼心。話說宴會上有一位友人正行向發哥兩公婆，此時發嫂用手拍一拍發哥，提醒他有人到來，然後發哥領悟到夫人的意思，立即站起來與對方握手，此時發嫂才再站起來。網民大讚這個舉動，認為發嫂既不搶風頭又有禮貌，果然是發哥的賢內助。

周潤發與老婆陳薈蓮參加聚會的片段。（小紅書截圖）

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周潤發邂逅新加坡富商之女陳薈蓮，因對方個性單純和可愛，而產生好感。陳薈蓮曾在節目《魯豫有約》時透露，雖然覺得發哥具魅力，但礙於外界有「太多不好的傳言」，因此初時只當他朋友，直至觀察對方兩年，加上對方主動寫情信和約會，至漸漸接受對方。

發哥發嫂兩人相愛多年。（視覺中國）

發嫂透露當年由朋友介紹認識發哥，之後發哥開始追求發嫂，靠兩招揮低其他追求者，成功擄獲芳心。由於發嫂身在新加坡，發哥日日施展「奪命追魂Call」及寄明信片來維繫感情，發嫂表示當時身邊還有幾個男朋友，選擇發哥純粹因為「緣份」，加上覺得發哥為人幽默，二人就走在一起。

發哥與發嫂一開始相愛不被睇好，現在證明二人情比金堅。（微博圖片）

發哥花了兩年時才成功追到發嫂，理應對這段感情十分認真，但他在拍拖初期，竟對發嫂說：「你要記住，我不會娶你」，令發嫂父親十分不滿，不過發嫂沒有因此放棄，更輔助發哥到國外發展，身兼經理人及英語老師，貼心又溫柔的性格最終打動到發哥。

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1986年10月20日，發哥在紐約完成拍攝《秋天的童話》，突然向發嫂提出去註冊結婚，沒有鮮花、沒有戒指、沒有感動的求婚儀式，但發嫂有感曾揚言不婚的眼前人竟為她改變，足以令她心花怒放點頭答允，二人花了15美元（117港元）就成為夫婦。