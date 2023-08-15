何超儀首談老公陳子聰病歷大動脈撕裂噴血險死：內臟要拎晒出嚟先

何超儀（Josie）於今年6月出席活動，透露原本會與她一起出席的老公陳子聰（Conroy）因身體原因缺席。當時Josie表示：「佢忙，同埋身體好弱，唔係冇嘢。佢有啲好棘嘅病，又唔係話一定會死，但真係好棘。（你OK嗎？）我唔OK，其實而家好想爆粗，但因為我家姐嘅大喜日子，所以我唔爆住，遲啲講。」子聰的健康情況實在令人擔心。

近日Josie接受鄭裕玲 (Do姐) 主持的網上節目The Do Show獨家專訪，就激罕談及老公陳子聰險喪命及截肢的經歷，近況以及首度公開老公的病史，她更即場致電老公讓他跟Do姐聊天。Do姐直言：「我聽完Josie講都好感動。」

Do姐一開始已表示大家都好關心陳子聰的身體健康情況，Josie便說：「其實我今次上嚟係想借我老公大動脈撕裂，直情係爆裂咗呀，呢個case嚟到同社會上嘅朋友講，原來呢個病我哋一路都無乜點留意嘅，亦都係一個沉默殺手嚟嘅，同埋係無乜病徵，但原來又可以做body check嘅，可以特別要求check呢樣嘢。」

Do姐問到Josie其實陳子聰是否如外界傳聞所說患有癌症，Josie首談老公詳情病歷表示：「佢喺2016年曾經患過肝硬化，因為好早發現，肝硬化好快好返。佢入咗醫院，再發現佢有直腸炎，跟住都即刻醫好咗。嗰時佢成日喺醫院吊鹽水，唔食嘢，佢咪瘦到好似骷髏骨頭咁囉。」Josie指她老公其後已康復，回復健康靚仔樣，為了健康而開始戒煙。她直指老公曾經是個煙剷，其實在他2016年病後便應要戒掉，也要吃得清淡些，但他沒有戒口。直到去年10月5日，Josie表示陳子聰當時返了澳洲探親，吃了好多美食，狂食蝦餃等點心，食到入醫院。

Josie首談老公病歷。(影片截圖)

Josie指陳子聰在澳洲探親期間有幫家人搬過傢俬，當時她每晚都會與老公Facetime，對方跟她說可能是扭傷腰，見他面色已愈來愈差，又要躺在床上腰痛到郁不到。有一日陳子聰車親戚去醫院，他在車上肚痛得好厲害，已泊不到車，更痛到暈了，被送進急情室，幫他進行全身檢查。Josie說：「照完晒好多嘢之後，醫生同佢講話佢個動脈爆咗，肚臍以下嘅大動脈係爆裂咗喇，應該肚痛係因為一肚都係血。依家唔使講咁多嘢，畀個機會佢打一個電話，佢就打咗畀我。」陳子聰說不到話，由他父親告訴Josie他現在馬上要做手術了。

何超儀談老公陳子聰健康突然變差。（資料圖片）

Josie趕到去見老公時對方正昏迷中，醫生亦有解釋給她知道到底陳子聰是患了什麼病。她說：「醫生解釋咗好多次，又畫圖，我都唔係好明佢講乜。之後返酒店用電話上網查先知原來係條大動脈，嘩，咁大鑊，原來係條大動脈爆咗。」Josie指這個病容易發生在愛吸煙喝酒、吃肥膩食物、壓力大以及有三高的人士身上。Do姐問因何事會突然大動脈爆裂？是否因為搬傢俬？Josie說：「因為佢抬嗰樣嘢，唔係佢能力可以做到嘅，唔好講佢之前個肚開過刀，醫生叫佢唔好做粗重嘢喇，一個男仔都無可能抬到一張king size嘅床褥。咁佢無形中谷爆咗自己。佢用力一推時個力就令到大動脈穿咗。」Josie表示由於事出突然，要立即開肚，相當嚴重。

Josie大談老公做手術情況。(影片截圖)

Josie續說：「醫生一開佢個肚，佢啲血已經射到一地都係，成肚都係血，都流晒出嚟喇。佢啲內臟要拎晒出嚟先，因為周圍都係血，成副『架生』都要洗呀，又要鉗實啲小動脈。醫生即刻切咗嗰啲壞咗嘅部分，話已經爛晒，結果要同佢換啲矽膠做嘅人造膠喉入去，當中有防彈衣用料。手術過程中，醫生鉗爛咗佢嘅尿道，個腎又發生咗啲事嘅，直腸炎又要切咗佢，佢成個人手插住啲喉多到好似拖板咁。個傷口封唔埋嘅，因為仲有嘢未搞掂，醫生話要搞多4日。」Josie指老公手術後要開造口小便，小便痾黑血，每日更要輸十多包血，幾乎用光醫院血庫的血。醫生甚至叫Josie祈禱。

陳子聰近年已回復Fit爆狀態（VCG）

陳子聰曾一度發福。（視覺中國）

現年50歲、模特兒出身的陳子聰當年憑190cm的高大身形及靚仔外形被外界封為「港版木村」，不過自從成為何家女婿後，由型佬變肥佬，體重直線飆升，未到40歲已患有「三高」，高血糖、高脂肪及高血壓，身體響起警號，又指因他常飲酒及食牛扒，尿酸高故引致腳痛。2016年陳子聰更被發現暴瘦60磅且腹部鼓脹，一度傳出他因「三高」引發心臟病和肝病，急需入院治療，當時他的圈中好友包括徐濠縈、杜如風、尹子維及蘇永康等都曾陸續到港安醫院探望，但眾人都不肯透露陳子聰的病情，情況令人憂心。

陳子聰曾暴瘦60磅。（網上圖片）

超儀為了照顧陳子聰，決定全面停工，更豪花千萬在醫藥費、聘請24小時看護及租住頂樓豪宅上，讓老公陳子聰有更好的環境養病，亦正正因為這段時間的陪伴，令夫妻感情更進一步。經過超儀的悉心照顧，陳子聰的身體亦逐漸恢復並重新投入工作，除了陪老婆四處旅行之外，還成為超儀投資電影的監製，婦唱夫隨。

去年4月陳子聰同超儀遠赴意大利參加烏甸尼斯遠東電影節。（IG@josie_ho_chiu）

去年4月陳子聰同超儀遠赴意大利參加烏甸尼斯遠東電影節，當時陳子聰更Fit爆現身。同年9月，超儀在演唱會上首次與老公同台演出，兩公婆默契十足，不過在11月，超儀因事缺席《夏威夷電影節》頒獎禮，僅以預錄影片現身，片中的她面容憔悴，她表示因「個人嚴重事件」不能到現場領獎，更公開感謝老公陳子聰陪伴，惹來外界猜測陳子聰健康再亮紅燈，令人擔憂。

何超儀為此特別錄製了多條感謝的⽚段，感謝⼤會及香港駐三藩市貿發處對她的肯定，更多次多謝老公陳⼦聰多年來與她共同努⼒，她更謂老公是她背後的男⼈(He is the man behind my back)。

而超儀月前就在IG曬出一張兩公婆的合照，並寫道：「Moments at North Italy’s Vinyard, wishing to continue our infinite days together.（在意大利北部葡萄園的時刻，希望我們繼續度過無限的日子。）」似乎相當感觸，相信她都非常希望老公陳子聰快點回復健康！

超儀日前在IG曬出一張兩公婆的合照。（IG@josie_ho_chiu）