何超儀首談老公陳子聰病歷大動脈撕裂噴血險死：內臟要拎晒出嚟先

何超儀(Josie)於今年6月出席活動,透露原本會與她一起出席的老公陳子聰(Conroy)因身體原因缺席。當時Josie表示:「佢忙,同埋身體好弱,唔係冇嘢。佢有啲好棘嘅病,又唔係話一定會死,但真係好棘。(你OK嗎?)我唔OK,其實而家好想爆粗,但因為我家姐嘅大喜日子,所以我唔爆住,遲啲講。」子聰的健康情況實在令人擔心。

近日Josie接受鄭裕玲 (Do姐) 主持的網上節目The Do Show獨家專訪,就激罕談及老公陳子聰險喪命及截肢的經歷,近況以及首度公開老公的病史,她更即場致電老公讓他跟Do姐聊天。Do姐直言:「我聽完Josie講都好感動。」

Do姐一開始已表示大家都好關心陳子聰的身體健康情況,Josie便說:「其實我今次上嚟係想借我老公大動脈撕裂,直情係爆裂咗呀,呢個case嚟到同社會上嘅朋友講,原來呢個病我哋一路都無乜點留意嘅,亦都係一個沉默殺手嚟嘅,同埋係無乜病徵,但原來又可以做body check嘅,可以特別要求check呢樣嘢。」

Do姐問到Josie其實陳子聰是否如外界傳聞所說患有癌症,Josie首談老公詳情病歷表示:「佢喺2016年曾經患過肝硬化,因為好早發現,肝硬化好快好返。佢入咗醫院,再發現佢有直腸炎,跟住都即刻醫好咗。嗰時佢成日喺醫院吊鹽水,唔食嘢,佢咪瘦到好似骷髏骨頭咁囉。」Josie指她老公其後已康復,回復健康靚仔樣,為了健康而開始戒煙。她直指老公曾經是個煙剷,其實在他2016年病後便應要戒掉,也要吃得清淡些,但他沒有戒口。直到去年10月5日,Josie表示陳子聰當時返了澳洲探親,吃了好多美食,狂食蝦餃等點心,食到入醫院。

Josie首談老公病歷。(影片截圖)

Josie指陳子聰在澳洲探親期間有幫家人搬過傢俬,當時她每晚都會與老公Facetime,對方跟她說可能是扭傷腰,見他面色已愈來愈差,又要躺在床上腰痛到郁不到。有一日陳子聰車親戚去醫院,他在車上肚痛得好厲害,已泊不到車,更痛到暈了,被送進急情室,幫他進行全身檢查。Josie說:「照完晒好多嘢之後,醫生同佢講話佢個動脈爆咗,肚臍以下嘅大動脈係爆裂咗喇,應該肚痛係因為一肚都係血。依家唔使講咁多嘢,畀個機會佢打一個電話,佢就打咗畀我。」陳子聰說不到話,由他父親告訴Josie他現在馬上要做手術了。

何超儀談老公陳子聰健康突然變差。(資料圖片)

Josie趕到去見老公時對方正昏迷中,醫生亦有解釋給她知道到底陳子聰是患了什麼病。她說:「醫生解釋咗好多次,又畫圖,我都唔係好明佢講乜。之後返酒店用電話上網查先知原來係條大動脈,嘩,咁大鑊,原來係條大動脈爆咗。」Josie指這個病容易發生在愛吸煙喝酒、吃肥膩食物、壓力大以及有三高的人士身上。Do姐問因何事會突然大動脈爆裂?是否因為搬傢俬?Josie說:「因為佢抬嗰樣嘢,唔係佢能力可以做到嘅,唔好講佢之前個肚開過刀,醫生叫佢唔好做粗重嘢喇,一個男仔都無可能抬到一張king size嘅床褥。咁佢無形中谷爆咗自己。佢用力一推時個力就令到大動脈穿咗。」Josie表示由於事出突然,要立即開肚,相當嚴重。

Josie大談老公做手術情況。(影片截圖)

Josie續說:「醫生一開佢個肚,佢啲血已經射到一地都係,成肚都係血,都流晒出嚟喇。佢啲內臟要拎晒出嚟先,因為周圍都係血,成副『架生』都要洗呀,又要鉗實啲小動脈。醫生即刻切咗嗰啲壞咗嘅部分,話已經爛晒,結果要同佢換啲矽膠做嘅人造膠喉入去,當中有防彈衣用料。手術過程中,醫生鉗爛咗佢嘅尿道,個腎又發生咗啲事嘅,直腸炎又要切咗佢,佢成個人手插住啲喉多到好似拖板咁。個傷口封唔埋嘅,因為仲有嘢未搞掂,醫生話要搞多4日。」Josie指老公手術後要開造口小便,小便痾黑血,每日更要輸十多包血,幾乎用光醫院血庫的血。醫生甚至叫Josie祈禱。

陳子聰近年已回復Fit爆狀態(VCG)

陳子聰曾一度發福。(視覺中國)

現年50歲、模特兒出身的陳子聰當年憑190cm的高大身形及靚仔外形被外界封為「港版木村」,不過自從成為何家女婿後,由型佬變肥佬,體重直線飆升,未到40歲已患有「三高」,高血糖、高脂肪及高血壓,身體響起警號,又指因他常飲酒及食牛扒,尿酸高故引致腳痛。2016年陳子聰更被發現暴瘦60磅且腹部鼓脹,一度傳出他因「三高」引發心臟病和肝病,急需入院治療,當時他的圈中好友包括徐濠縈、杜如風、尹子維及蘇永康等都曾陸續到港安醫院探望,但眾人都不肯透露陳子聰的病情,情況令人憂心。

陳子聰曾暴瘦60磅。(網上圖片)

超儀為了照顧陳子聰,決定全面停工,更豪花千萬在醫藥費、聘請24小時看護及租住頂樓豪宅上,讓老公陳子聰有更好的環境養病,亦正正因為這段時間的陪伴,令夫妻感情更進一步。經過超儀的悉心照顧,陳子聰的身體亦逐漸恢復並重新投入工作,除了陪老婆四處旅行之外,還成為超儀投資電影的監製,婦唱夫隨。

去年4月陳子聰同超儀遠赴意大利參加烏甸尼斯遠東電影節。(IG@josie_ho_chiu)

去年4月陳子聰同超儀遠赴意大利參加烏甸尼斯遠東電影節,當時陳子聰更Fit爆現身。同年9月,超儀在演唱會上首次與老公同台演出,兩公婆默契十足,不過在11月,超儀因事缺席《夏威夷電影節》頒獎禮,僅以預錄影片現身,片中的她面容憔悴,她表示因「個人嚴重事件」不能到現場領獎,更公開感謝老公陳子聰陪伴,惹來外界猜測陳子聰健康再亮紅燈,令人擔憂。

何超儀為此特別錄製了多條感謝的⽚段,感謝⼤會及香港駐三藩市貿發處對她的肯定,更多次多謝老公陳⼦聰多年來與她共同努⼒,她更謂老公是她背後的男⼈(He is the man behind my back)。

而超儀月前就在IG曬出一張兩公婆的合照,並寫道:「Moments at North Italy’s Vinyard, wishing to continue our infinite days together.(在意大利北部葡萄園的時刻,希望我們繼續度過無限的日子。)」似乎相當感觸,相信她都非常希望老公陳子聰快點回復健康!

超儀日前在IG曬出一張兩公婆的合照。(IG@josie_ho_chiu)