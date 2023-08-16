陳啟泰大讚「亞視一姐」阿儀MV拍得認真：每一類人都有自己Target

前「亞視一哥」陳啟泰 （Kenneth）昨日（15日） 以嘉賓身份出席香港電台新節目錄影《Pet Pet搞邊科》。Kenneth 《香港01》訪問表示：「以前都有養開寵物，不過呢幾年都走晒，上哂天家。」他續指之前領養過一隻唐狗及自購一隻約瑟，並表示：「隻狗走咗之後心情嘅負擔其實同人一樣承受唔到離別嘅傷痛， 冇再諗過養狗。」

前「亞視一哥」陳啟泰 (Kenneth）今日以嘉賓身份出席節目《Pet Pet搞邊科》錄影。（張祖銘攝）

陳啟泰指之前領養過一隻唐狗及自購一隻約瑟。（張祖銘攝）

提到最近工作發展現況，他分享：「最近有一套劇集內地已經上咗，講打怪獸，係香港全部港產片嘅班底，套戲名叫《見怪》，角色比較突破，因為係粗獷啲嘅外型。下個月九月尾會有一套古裝片，同家英哥合作，再之後跟住就會去一個澳洲旅行。」另外，他又分享目前正在經營一個汽車網站，並表示：「自己鍾意汽車，嚟緊嘅心思都係會擺喺呢個汽車嘅網站，分享吓汽車，又試吓做啲車嘅評價。汽車嘅網站純粹係講啲新車，比大家睇一般人冇機會試到嘅車，例如古董嘅紅旗。」被問到豪華車價碼，他笑指價：「幾百萬定價，但係真真正正坐嗰啲，有防反玻璃特別嘅裝置。」講到有買重保險，他則表示：「嗰啲都係收藏家，畀我哋就唔需要特別買保險 ，我會好好享受坐嘅感覺！」

陳啟泰分享目前正在經營一個汽車網站。（張祖銘攝）

陳啟泰透露九月尾會同家英哥合作拍攝古裝戲。（張祖銘攝）

陳啟泰自認發福撞樣激似潘志文。（葉志明攝）

講到最受歡迎的「亞視一姐」薛影儀（阿儀），他坦言：「我冇真正接觸過佢，但我睇過嗰個MV，其實個MV製作都唔差，相信每一類人都有自己嘅Target，佢嘅製作比我想像中認真，相信會有佢嘅觀眾。」

阿儀與粉絲一同跳舞。（梁碧玲攝）

至於早前網民對於與張文慈在內地聚會的合照，照片一出大部份的網民留言直指陳啟泰樣子激似潘志文，他直言：「有留意，因為自己確診嘅時候的確發福咗好多 ，我諗重咗廿幾磅 ，不過我覺得似潘志文係一件好事，而家瘦返落嚟就冇咁似！其實難得似一個咁靚仔嘅就當然好啲，唔介意慢慢做運動瘦返。」