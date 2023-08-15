何超儀老公陳子聰術後昏迷逾一個月　需造口大小便或要成世洗腎

何超儀 (Josie) 近日接受鄭裕玲 (Do姐) 主持的網上節目The Do Show獨家專訪，激罕談及老公陳子聰險喪命及截肢的經歷，近況以及首度公開老公的病史，她更即場致電老公讓他跟Do姐聊天。Josie首談老公詳情病歷表示老公於去年10月返澳洲探親期間，因為有幫家人搬過傢俬，用力過猛，當他駕車載親戚去醫院時，他在車上肚痛得好厲害，更痛到暈了，被送進急情室，結果發現是大動脈爆裂，需要馬上做手術。

Josie指老公手術後要開造口小便，小便痾黑血，每日更要輸十多包血，幾乎用光醫院血庫的血。醫生甚至叫Josie祈禱，Josie說：「醫生話要做嘅都做晒，依家就係睇佢自己喇。其實佢今個禮拜係好大機會活唔到㗎，會死㗎。」她又謂當時發現老公的雙腳腳趾冰冷變紫色，隨時會被當成糖尿腳而需要截肢。最後陳子聰昏迷了一個月加一星期才甦醒。

陳子聰近年已回復Fit爆狀態（VCG）

可是手術後並不代表康復，還有很長的時間要治療，Josie表示由於陳子聰的尿道在手術的過程中被醫生鉗爛了，他需切除兩邊尿道，要手插喉造口排尿，並且要一直洗腎。Josie說：「醫生話可能要永久洗腎，嚇到我死，咁我哋咪返唔到香港？永世都返唔到香港。」後來陳子聰的情況有好轉，兩人終於可以返港，繼續接受治療。Josie指老公的腸也切剩很短了，所以連大便也要靠造口去排泄。Do姐問到：「咁佢好唔好得返㗎？」Josie表示：「醫生話好多人都係孭尿袋過一世，如果你唔想有風險，咁就孭尿袋過一世啦。但係我老公先咁後生，我哋梗係問醫生有咩方法搏下。我最大嘅心願就係佢可以做返一個freeman，可以自己大小便，做返一個正常人，唔想孭住啲袋，所以我會同佢繼續去做手術。」

超儀早前在IG曬出一張兩公婆的合照。（IG@josie_ho_chiu）