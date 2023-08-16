蘇皓兒有留意與雲浩影民選女友　親揭認識淵源：10年前加咗FB好友

蘇皓兒（Chloe）今日（15日） 以嘉賓身份出席香港電台新節目《Pet Pet搞邊科》。Chloe 接受《香港01》訪問表示：「我有一隻貓係唐貓嚟嘅，佢而家就嚟三歲，之前喺佛堂嗰度拍戲就見到隻貓大肚，就同嗰度嘅管員講話生咗我就會去睇貓。點知真係有一隻，我鍾意嘅品種，所以就領養咗佢返嚟！」

蘇皓兒（Chloe）今日(15日） 以嘉賓身份出席香港電台新節目《Pet Pet搞邊科》。（張祖銘攝）

有考慮再領養一隻貓，她則表示：「有㗎！因為我覺得有時我出咗去做嘢，佢喺屋企都要有人陪，我本身問我朋友佢話隻貓生完就會畀我，所以講到最後都係睇緣份！」提到與小貓的難忘經歷，她表示：「最難忘係因為佢有虱 ，嗰陣時就同另外一個朋友合租，佢自己都有啲狗同埋貓，佢就唔俾我拎返屋企，所以好多謝陳葦璇幫我照顧咗佢兩日！」

蘇皓兒分享現時所領養的小貓屬於唐貓，現時三歲大。（張祖銘攝）

講到現時工作，她分享正忙於拍攝Viutv新劇，首次飾演單身年輕媽媽。她坦言：「同小朋友嘅互動好需要依靠大家嘅相處，拍攝之前就同佢玩多啲傾吓計，因為佢都有些少怕羞，第一日冇出聲。」

最近有討論區指她與雲浩影同時入圍網民中的最佳女友，她笑言：「我有睇到，我覺得啲留言都好搞笑！」被問到有否覺得自己屬於100分女友，她坦言：「梗係冇啦！」她透露其實與雲浩影早已認識，並表示：「我有留意開佢，一開頭佢同陳葦璇一齊參加唱歌比賽，我就發現咗呢個女仔好靚，喺10年前已經加咗FB做好朋友，所以我都好欣賞佢！」

蘇皓兒有留意與雲浩影民選女友。（張祖銘攝）