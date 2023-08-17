任賢齊18歲愛女罕有曝光　臉長長白白淨氣質輪廓美貌幾分似梁洛施

現年57歲的台灣歌手任賢齊出道多年依然長紅，早前北上及到亞洲各地開騷，廣獲大批粉絲捧場。家庭方面，任賢齊和太太陳則妤（Tina）相愛逾20年，育有一對子女，任賢齊多年來一直保持家庭生活低調，以保護家人私隱。

任賢齊伸出援手幫助這位媽媽。（小紅書圖片）

雖然事業繁忙，但任賢齊一直是盡責的老公和爸爸，日前他現身美國伊利諾大學香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign），疑似送女兒上大學，而18歲女兒Rati的照片亦罕有曝光！

任賢齊和Tina。2013年，任賢齊曾在台北演唱會上表示欠一場婚禮。（VCG）

從網友曝光的照片可見，任賢齊以一身隨性低調T恤牛仔褲打扮現身校園，仍不掩明星氣場，被多位粉絲在餐廳外捕獲打卡；另一張相中，任賢齊與另外兩人坐在餐廳內，任賢齊和女兒Rati正在睇餐牌。18歲的Rati氣質出眾，紥上丸子頭，全白打扮甚為樸素，美貌氣質出眾，鼻高高臉長長，皮膚白淨，氣質輪廓及打扮都有幾分似美人梁洛施。

也許因任賢齊太過保護家庭，許多網友都不知道他原來已婚，又有人驚訝原來他的女兒已這麼大，更笑言「看看哪位幸運小伙能收穫任賢齊做岳父」。

而美國伊利諾大學香檳分校於2020年QS世界大學排名第75名，是歷史悠久及名氣響亮的美國公立大學，如Rati真的考入這所大學，便不但樣靚氣質佳，更是學霸一名。

任賢齊17歲愛女罕曝光：

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