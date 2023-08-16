謝安琪見證姜濤出道成長　爆對方會收埋自己：有時啲嘢唔想解釋

謝安琪（Kay）今日（16日）出席《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》宣傳探班活動，Kay接受《香港01》訪問時表示：「呢一個音樂祭，我有機會同獨立樂隊The Hertz一齊演出，好開心嘅，因為呢個已經係舉辦過好多年之前，之前啲poster都靚到飛起，今年就輪到我參與好開心，我個老公都好鍾意獨立樂隊The Hertz，有時候佢哋開show我都好積極搶飛，不過嗰日我就有事去唔到，超飲恨，不過平時同我睇開演唱會嘅阿聰，佢睇完都好開心，話啲氣氛好好。」

謝安琪（Kay）今日（16日）出席探班活動。(張祖銘攝）

提及最近頻繁觀看不同的歌手的演唱會，她分享：「我係遇到啱嘅演唱會都係好想睇，因為職業病啦，我想睇人哋啲製作，吸取經驗，尤其係同唔同世界各地製作嘅團隊，睇吓佢哋走巡迴演唱會嘅時候設計舞台係點，但一邊就好享受個show，一邊呢就係會係咁樣分析個舞台，所以真係好鍾意睇演唱會！」她指若果演唱會適合會帶孩子一起出席！

謝安琪最近頻繁觀看不同的歌手的演唱會。(張祖銘攝）

被問到早前擔任姜濤演唱會嘉賓，她分享：「做姜濤嘉賓，其實識咗佢好耐，佢初出道已經認識佢，佢同張繼聰係好多聯絡，私底下見到佢都好似行過以前嘅路咁，每一個藝人咁多人去注視，調返轉就好難有好多嘢分享同埋分擔，因為工作很繁忙同埋好多人望住你，歡樂最開心正能量嘅一面表現出嚟，其實有時啲嘢唔想解釋，或者個心情唔好嘅時候會收埋。」她續指姜濤對自己要求好高，有時候會收埋自己，盡量想將好的一面呈現給觀眾，作為過來人的自己會選擇特別疼愛姜濤。她又分享：「張繼聰同佢有好多偈傾，所以你哋見到我去做嘉賓喺個舞台度成日整蠱姜濤，係因為我覺得佢真係好Q，佢個人係純品，同埋好可愛。」

謝安琪分享擔任姜濤演唱會嘉賓感受。（張祖銘攝）

提及新歌《成婚破浪》，她分享：「生日嘅時候張繼聰寫咗一首新歌畀我，佢當日係有靈感咁寫畀我，呢一首歌係我嘅生日禮物，經過呢幾個月已經做好啦！」她特別分享老公張繼聰最近也推出了一首新歌《日薄西山》也是形容婚姻的。她說：「呢一首歌好感動到我，填詞人係小克。有一日我同小克傾偈講開婚姻，講吓講吓講起其實張繼聰送畀我嘅呢首歌，其實都可以諗吓係我點樣睇婚姻，以我嘅角度去講婚姻感受，所以我講咗一啲婚姻嘅體會俾小克聽！」她繼續分享新歌能夠思考婚姻生活，要遷就其實未必係一個人可以處理，並表示：「好難去瀟灑撇脫，所以我都好欣賞一啲瀟灑嘅人冇揀到婚姻，但係我又好想祝福一啲仍然相信婚姻嘅人，憑着一份祝福畀佢哋越行越遠！」

謝安琪分享最近推出新歌《成婚破浪》。（張祖銘攝）

至於經常會擔任婚禮演唱會歌手，她說：「之前有好多人邀請我去唱《囍帖街》，呢隻歌名的確好喜慶，但其實裏面歌曲講嘅內容係講感情嘅終結，我每一次去婚禮唱呢首歌都帶着喜慶嘅心情去慶賀主人家嘅喜悅，但係我永遠都會覺得有種搞笑，而家出咗一首新歌好感人，下次如果有人再邀請我做嘉賓終於有兩手準備可以唱呢首歌。」