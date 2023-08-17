香港小姐2023｜才藝表演竟然有人吹牧童笛　王敏慈彈古箏加一字馬

《2023香港小姐競選》進入大直路階段，16位佳麗近日除了上堂集訓、排舞之外，也忙於練習才藝表演環節的表演項目。今日（17/08）官方就上傳了16位港姐佳麗才藝表演的練習短片，例牌有樂器的，也有跳舞和唱歌的，其中不乏有長笛、鋼琴、古箏，不過最令人會心微笑的，當中竟出現了堪稱「小學雞必學」的牧童笛。



好期待黃泳嘉（Jessica）當晚表演。

講起牧童笛，精通的人大有人在，但從短片中看來黃泳嘉（Jessica）的技術就......真的尚有很大改進空間。慶幸的是從旋律之中也勉強聽得出她表演的是《 My Heart Will Go On 》。雖然技術欠奉，但看得出黃泳嘉依然努力地保持不走音，聽覺加上畫面的極不協調之下，又像是別有一番諧趣感覺，引人發笑。

王敏慈（Lovelle）在中央戲劇學院讀書，表演方面應該難唔到佢。

王敏慈（Lovelle）在中央戲劇學院讀書，表演方面應該難唔到佢。

細細個古箏級別已達十級的王敏慈（Lovelle），在才藝表演環節自然拿出真功夫迎戰，展示快如閃電的手指神功之餘，凌厲眼神更是自信爆棚！之後Lovelle緊接一個華麗轉身展示舞功，以近乎180度的拗腰動作展示驚人柔軟度，而「金雞獨立」及結尾的一字馬動作亦吸睛非常。與Lovelle同樣選擇以富中國傳統特色舞蹈會友的還有潘明璇（Michelle），以鮮艷古典造型上場的Michelle，舉手投足優雅又有氣質，平衡力亦相當驚人，結尾的心心手勢更盡顯心思，配以甜美笑容，令人眼前一亮。

潘明璇（Michelle）明顯有練過。

鄧凱文（Eris）表演椅子舞。

鄧凱文（Eris）及姜依宁（Jenny）則不約而同以性感舞蹈展現實力，當中以Eris的椅子舞較有驚喜，腳踏高跟鞋上陣的Eris，一雙修長美腿及美好身段甚是搶焦，但令人更深刻的是，努力擠出女人味的Eris表演期間一度忍不住傻笑，雖然有點甩碌，但可愛度爆燈。眾多表演跳舞佳麗中，以梁倩淇（Debbie）最有創意，大跳Roller扇子舞的她，單是一頭長直髮及甜美笑容已盡顯仙氣；整個表演Debbie還展現了驚人的平衡力、腰力及腳骨力，就算單腳踩住roller兼要應付超大把扇子亦遊刃有餘，最終的一字馬結尾動作亦十分俐落，舞得出色。

姜依宁（Jenny）跳舞。

王怡然（Lynn）唱歌加Ukulele彈奏。

16號郭珮文（Juliana）唔賣性感，但係唱《開到荼靡》又幾啱佢。

除了跳舞，唱歌亦是不少佳麗主攻環節，莊子璇（Hilary）及王怡然（Lynn）更於唱歌表演期間加了小心思增加吸睛度。先說Hilary，選唱《心急人上》的她，以青春氣息爆燈的學生Look登場，加上萌爆表情包別具欣賞指數；而選唱《Barbie Girl》的Lynn，則刻意以Pink Lady Look上陣兼拿著Ukulele自彈自唱，無論道具和造型均是誠意十足。

王怡然（Lynn）唱歌加Ukulele彈奏。

15號莊子璇（Hilary）跳唱《心急人上》係好，但係可唔可以揀首新少少歌？