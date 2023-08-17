袁詠儀素顏度假Look皮膚白滑緊緻　張智霖鬚髮皆白同老婆勁大對比

現年51歲的張智霖（Chilam）出道30多年來外貌與當年差別不大，堪稱「不老男神」。不過早前Chilam被爆出白髮照，可見他兩鬢的頭髮已經花白，令網民不禁慨嘆「不老男神也會老」。日前袁詠儀（靚靚）上載了一段與Chilam夫妻恩愛出遊的短片，並寫道：「請張先生多練習拍我的技術，畢竟我把他拍超帥。」

兩鬢的頭髮已經花白。（微博@袁詠儀靚靚）

靚靚影老公Chilam。（影片截圖）

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片中所見，身穿白色Polo恤襯黑色短褲的Chilam，頭戴草帽及黑超，一身打扮充滿度假風情。見Chilam在街上閒逛，而靚靚就負責在一旁拍攝，之後兩公婆一起自拍，素顏出鏡的靚靚皮膚白滑緊緻，狀態大勇，反觀同樣51歲的Chilam，已經滿頭白髮，再加上白鬚，與昔日的凍齡男神相比變化非常大。不過網民紛紛激讚Chilam即使鬚髮皆白仍型格十足，相信只要將頭髮重新染黑就會即時回春！

強烈對比！（影片截圖）

相信只要將頭髮重新染黑就會即時回春！（微博@袁詠儀靚靚）

此外，靚靚同Chilam還坐遊艇出海，見她靠在梳化上，大騷長腿，而Chilam亦靜靜地吹海風，兩公婆十分Chill！其實Chilam曾自爆體力衰退，無法再捱通宵拍戲，亦無力應付強度大的演唱會操練，因此已計劃在五年內退出幕前。雖然退休大計未正式實行，但Chilam同靚靚不時出埠旅行，享受生活！