李佳芯爆拍劇長期處緊張狀態　曾受便秘困擾：感覺唔到佢存在

李佳芯（Ali）今日（17/8）現身又一城出席健康保健產品活動，Ali受訪時表示自己非常注意健康，除了會服食補充品之外，日常都會做運動保持最佳狀態：「我知道好多人都會食好多唔同種類嘅補充品，但我就唔會，因為我平常飲食都好均衡，變咗我只會食一啲我缺乏嘅嘢，就好似益生菌嘅產品我就會食，因為我覺得腸道係好重要，因為腸道唔健康，係會對情緒同免疫都有影響。就好似以前我哋一拍嘢，每個人根本係冇得畀你暢通，冇可能拍拍吓嘢，你話要去廁所，除非你真係頂唔順話要瀨，咁就可能有得去。咁所以去廁所呢樣嘢，對我哋嚟講係一件好奢侈嘅事。」

李佳芯透露曾經因忙於拍劇，導致出現便秘問題。（劉智源攝）

被問到有否曾受便秘問題困擾？Ali笑言：「根據醫生話一日去唔到三次，你就有便秘問題，咁我就諗咁我應該有好多年，哈哈！不過我初初拍劇試過幾日都冇去過，我係緊張到完全感覺唔到佢嘅存在，不停係咁諗我下一場要做啲乜，我下一場情緒會係點。其實你調返轉以為你用緊嘅情緒，其實係佢影響緊你嘅情緒，因為腸胃都係主宰緊人嘅情緒。變咗初初做嘅時候，呢啲係我哋好忽略嘅一樣嘢嚟，當到你察覺到冇去過廁所一段時間之後，就發覺自己出現咗問題。」