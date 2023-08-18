前主播陳洛鈞歐洲搞新式私奔婚禮　刻意破格連父母都唔請

前無綫及有綫財經主播陳洛鈞（Chrissy），近日正式榮升人妻。早前舉行過大禮儀式時，Chrissy已收到超巨型龍鳳鈪及三隻大金豬牌，以為她會大搞婚禮，但一對新人卻選擇去布拉格搞破格「私奔婚禮」，只得兩個賓客，甚至連父母都冇邀請。



陳洛鈞是前無綫及有線財經主播，現職Slasher，會接司儀工作。

Chrissy近日正式與K先生拉埋天窗，在社交平台貼相分享喜悅，表示自己很幸運擁有一夢想婚禮，以前幻想和期待的細節一一實現。早在籌備階段時，Chrissy已想要個溫馨、人不多的小型婚禮，最終敲定歐美流行的新婚禮形式——私奔婚禮（Elopement Wedding）。

早前過大禮時，Chrissy已收到超巨型龍鳳鈪和金豬牌。

陳洛鈞與老公舉行私奔婚禮。（IG@chrissyclk）

她說：「婚禮只有新人、見證人、攝影師，甚至沒有父母親出席，這正合喜歡破格的我心意，內向的K先生也正有此意，婚禮原本不就是兩人的事嗎？恰巧我們找到布拉格有這種服務，好吧！我們的婚禮就到布拉格舉行吧！沒有禮俗，只有2個賓客，沒有死硬的傳統框架，當然途中發生了不少甩碌野 （haha 再分享），感謝你為我安排一個只有我和你的世界，令這句『我願意』說得更發自心內更有意義」Chrissy感謝家人的理解和支持，並宣布將在11月補擺喜酒宴請親朋好友。