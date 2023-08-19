錢嘉樂餅印女兒就讀名校暴風長高愈大愈靚　湯盈盈︰So Excited！

錢嘉樂與湯盈盈2012年結婚，先後誕下兩名女兒，10歲大女兒錢凱晴（Alyssa）與下月踏入8歲的二女錢凱琪（Kassidy），兩個小女孩自出世起一直被指與爸爸猶如餅印，甚有父女相。8月踏入尾聲，就讀名校的Alyssa與Kassidy原來已經率先開學。



錢嘉樂與湯盈盈先後誕下兩名女兒，10歲大女兒錢凱晴（Alyssa）與下月踏入8歲的二女錢凱琪（Kassidy）。（IG：@tong_ying_ying）

湯盈盈分享兩個女兒的開學照以英文寫道：「Back to school！So Excited！（返學了，很興奮！）」過了一個暑假二人都長高不少，家姐Alyssa穿紫色上衣配貼身黑色褲，妹妹Kassidy則穿黃色短袖上衣配黑色太陽花短褲，長筒襪顯得特別高䠷，揹起同款書包同樣扎馬尾齊齊回歸校園。

錢嘉樂與湯盈盈兩名女兒錢凱晴（Alyssa）與錢凱琪（Kassidy）已經開學。（IG：@tong_ying_ying）

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錢嘉樂曾透露兩名女兒就讀名校蘇浙小學幼稚園，後升蘇浙小學，學校設小學部、幼稚園、幼兒園，及國際部，有分為本地班及國際班。是香港唯一用普通話作為教學語言的非牟利私立小學。特別注重學生五育均衡發展，積極培養學生的公民意識。其中主流班本地部用中文（普通話）作教學語言，國際班則為學生提供英國制課程，由英國學位教師任教，學費大約為$46,500一年。林峯、鄭丹瑞、莊文強均為此校校友，而Coffee林芊妤兒子則為幼稚園部學生。