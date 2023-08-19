蔡卓妍親認分手後首現身生圖曝光　面容憔悴人消瘦惹粉絲心痛

現年40歲的蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）自2017年爆出戀情至今，拍拖六年，早已是公認的一對。據悉，兩人拍拖不久已展開半同居生活，阿Sa亦早已融入男友石恆聰家庭，不時參與男友的家庭聚會，與未來奶奶及其男友妹妹關係都非常要好。阿Sa對石恆聰愛得認真又專一，兩人相愛多年，她早已認定對方為結婚對象。

蔡卓妍。（微博@霍汶希Mani）

可是日前 (13/8) 卻驚爆兩人分訊，甚至有指是因為石恆聰與圈中一位C小姐愈來愈親密，致令阿Sa忍痛提出分手，狠心結束6年情。阿Sa亦已向傳媒親證分手消息，坦言兩人已經分開了一段時間，但並不是因為第三者，雙方亦沒有嗌交，可說是和平分手。阿Sa表示她與石恆聰依然是很好的朋友，不過兩人分開就當然是有些問題存在，然而是什麼問題只需要他倆自己知得就可以，不需要跟別人交代，她又多謝大家的關心。

阿Sa與百億男朋友石恆聰感情穩定。（視覺中國）

在阿Sa宣布分手的3日後 (16/8) 就有網民在機場偶遇阿Sa，並將當日拍到阿Sa的照片放上社交網分享。相中可見阿Sa戴上Cap帽和太陽眼鏡，一身casual wear打扮，期間有不少粉絲上前拍照、要求簽名以及送上禮物，阿Sa都有求必應，讓粉絲拍照，停下來為粉絲簽名以及收粉絲信。雖然阿Sa偶爾也有面露微笑，但她大部分時間都沒有什麼表情，還不時抿嘴，面容略帶憔悴，看來仍未走出分手的傷痛。有網民更認為阿Sa瘦了，一眾粉絲亦為她感到心痛。

2018年12月，阿Sa與石恆聰 (右一) 結伴出席鍾欣潼婚宴。（IG圖片）

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