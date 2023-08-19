朱晨麗忽然傳大肚　男方為馬主S先生身家豐厚高大靚仔

現年35歲的朱晨麗與比她細1年的何廣沛在2017年合作劇集《超時空男臣》時被指撻着，雖然兩人一直沒有公開認愛，且一直強調大家只是好好的朋友。不過，何廣沛就多次被影到出入朱晨麗香閨，二人獲安排拍攝《大醬園》再演一對情侶時，戲裡談情，戲外都不時在網上放閃，二人甜到漏的互動，一度被網民呼籲兩位原地結婚。可惜，今年3月何廣沛被發現已在IG單方面unfollow朱晨麗超過2個月，二人疑似不歡而散，6年的姊弟戀緋聞正式劃上句號。

朱晨麗與何廣沛的緋聞傳足6年。(劇照)

今日有讀者向《香港01》爆料，指朱晨麗原來已有新男友，對方是富二代史昊洺，他父親是香港中華廠商聯合會會長史立德，父子同是擁有多隻馬匹的馬主。爆料者指朱晨麗與史昊洺大概在上年暑假時已經開始交往，去年兩人還拍拖去了泰國布吉旅行享受二人世界，他們的朋友圈亦知道兩人是一對。有傳朱晨麗心急想泊好碼頭，與史昊洺打得火熱，更已陀有對方的BB，最近她的照片明確可見肚凸凸孕味濃，疑似懷孕，看來終於成功釣到金龜，有望嫁入豪門。

有指朱晨麗肚凸凸孕味濃。(報料者提供)

對於被傳已有富貴新男友兼懷孕，朱晨麗回覆傳媒時就否認有關傳聞，聲稱與史昊洺只是朋友，兩人經朋友介紹，大家見過面，否認對方有追求她，又指傳聞真是得啖笑。朱晨麗又指傳她懷孕更是十分誇張，直指自己早幾日出席活動時仍着住幾寸高的高踭鞋。她自言現時專注事業，亦沒有追求者。