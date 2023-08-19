中年好聲音2｜肥媽英國演唱會延期　否認售票差質疑：冇可能

去年TVB製作的綜藝節目《中年好聲音》大受歡迎，今年決定再添食舉辦第二季，今（19日）《中年好聲音2》就舉行拜神儀式，5位評審同多位入圍的參賽者均有出席，其中肥媽（Maria Cordero)在接受《香港01》訪問時，就表明會注重「感情」分，揚言唱歌時投入感情打動人心是非常重要的。

肥媽再擔任評審感到好開心。（葉志明攝）

在接受訪問時，肥媽對於再次成為評審都大表開心：「好開心，睇到個個出嚟有好成績，唔理你中唔中年，只要有機會你肯去嘗試係得嘅。」而今年有不少曾做過幕前或歌手的參賽者，問到會不會對這些人較為嚴格，她就二話不說：「其實我哋得一個標準，就係你唱歌有冇感情，你唱歌令唔令到我感動，我唔理你係邊個，係你本身個聲音，唱歌表演能力，感唔感動到我耳仔，好簡單。」

肥媽好看重唱歌時有沒有投放感情。（葉志明攝）

而在早年曾參加過《亞洲星光大道》的古卓文，是次參賽亦順利入圍。而他亦與肥媽認識，二人更曾一起工作過，因而有網民就質疑肥媽可能有感情分，引來不公平的聲音，對此肥媽就表示：「唔會，我上一次都識好多人，你係得就得唔得就唔得，而家唔係我一個人做，係五個評審，冇得呃人㗎。」強調觀眾的眼睛是雪亮的。

肥媽對參賽者一視同仁。（葉志明攝）

另外，提到原本在今個月中於英國舉行的演唱會宣布延期，問到會不會感到可惜，她就表示：「唔可惜，我個合約延到2024。」她強調因為Visa延遲獲批問題，再加上自身工作問題，所以難以調度才未能順利舉行。續問到有網民質疑是可能售票情況差才延期，她就強調：「冇可能，因為係慈善，佢賣唔賣晒對於我冇關係，我都收咗錢。」